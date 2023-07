„Hitzestress“ für Kartoffeln: Kopp’s Früchte spürt den Klimawandel und handelt

Von: Leon Malte Cilsik

Beim Handel mit Obst und Gemüse spürt der Lüdenscheider Familienbetrieb Kopp’s Früchte den Klimawandel bereits immer wieder – und investiert daher in eine elektrische Zukunft.

Lüdenscheid – „Für mich ist das die Zukunft“, sagt Arnd Kopp stolz und blickt auf die jüngste Anschaffung für sein Familienunternehmen: Ein neuer Lieferwagen – ein E-Sprinter, wie ein Blick von hinten unschwer erkennen lässt.

„100 % Frische bei Null Emission“ steht dort und macht deutlich, was Kopp sich erhofft: Einen Beitrag zum Klimaschutz, ganz ohne Abstriche. Denn den Klimawandel spüre Kopp’s Früchte beim Handel mit Obst und Gemüse bereits immer wieder, die Folgen der Coronapandemie und Brückensperrung aber auch.

Um zu erklären, wieso sich diese Ziele speziell in seinem Betrieb besonders gut miteinander vereinbaren lassen, blickt Kopp zunächst zwölf Jahre zurück: „Damals haben wir uns eine Photovoltaikanlage auf das Dach montieren lassen, um den hohen Energieverbrauch unserer Kühlung abzufedern.“

Doch hatte Kopp dabei nicht bedacht, dass der hohe Verbrauch auch maßgeblich aus dem nächtlichen Betrieb der Kühlanlage resultierte. „Unser Eigenverbrauch lag daher lange nur bei rund 30 Prozent“, erinnert er sich.

Investition in E-Mobilität: Verbrauch passt bei Kopp‘s Früchte zeitlich perfekt

Auch heute, also nach Anschaffung des neuen Lieferwagens, könnten bei Kopp’s Früchte nicht rund 100 Kilowattstunden, wie sie die PV-Anlage an einem Sommertag durchschnittlich erzeugt, verbraucht werden. „Aber wir müssen zumindest weniger einspeisen. Und der Verbrauch unseres Lieferwagens passt zeitlich perfekt.“

Denn typischerweise beginnt der Arbeitstag bei Kopp’s Früchte bereits gegen 4 Uhr, wenig später rollt der Lieferwagen vom Firmengelände. „Dann beliefern wir Mensen, Bäcker, Bars und Co im Märkischen Kreis und dem Bergischen Land mit unserer Ware“, sagt Kopp.

Vier bis sechs Stunden dauere eine typische Tagestour und umfasse 90 bis 120 Kilometer. „Unser E-Sprinter hat eine Reichweite von 180 Kilometern. Das ist also locker zu meistern und ohne Fahrtlärm und Kupplung sogar noch angenehmer für unsere Fahrer“, sagt Kopp. „Spätestens um 13 Uhr ist der Wagen dann in der Regel wieder in Lüdenscheid – ein perfekter Zeitpunkt, um ihn mit Sonnenenergie zu laden.“

Generell bedeute der Umstieg auf Elektroenergie keinen Verzicht für den Betrieb – 112 PS, 47 Kilowattstunden Netto-Batteriekapazität und 900 Kilogramm Nutzlast sei Dank. „Es ist im wahrsten Sinne sogar ein Gewinn. Ich spare durch die niedrigen Betankungskosten aktuell rund 10 Euro pro 100 Kilometer verglichen mit unserem anderen Lieferwagen“, sagt Kopp.

Investition in E-Mobilität: Refinanzierung in vier bis fünf Jahren

Angesichts von 20 000 erwartbaren Jahreskilometern könnte sich die Investition – welche mit mehr als 55 000 Euro rund doppelt so hoch ausgefallen ist wie bei einem Diesel-Pendant – laut Kopp in vier bis fünf Jahren refinanziert haben. „Neben den geringeren Betankungskosten sparen wir auch massiv an Verschleißteilen wie Bremsen und Auspuff oder dem nicht nötigen Ölwechsel.“

Optimieren möchte der Obsthändler seinen Energieverbrauch ab August noch durch den Einbau einer Wallbox, die über einen Wechselrichter mit der PV-Anlage verbunden ist. „Jegliche Überschüsse werden dann sofort identifiziert und zum Laden des Lieferwagens genutzt“, sagt Kopp. „Alternativ bevorzugt die Wallbox sonst den günstigeren Nachtstrom zum Laden.“

Kopp hält es für möglich, den Eigenverbrauch so auf rund 60 Prozent zu erhöhen. Doch auch das reicht ihm nicht, bereits in ein bis zwei Jahren soll ein kleiner E-Kastenwagen für den Einsatz in der Stadt seine Fahrzeugflotte ergänzen.

Kopp’s Früchte spürt den Klimawandel – und handelt

„Wir versuchen CO2 einzusparen, wo es nur geht – wer weiß, was uns die Natur noch in Rechnung stellen wird“, sagt Kopp und macht damit deutlich, dass neben rationalen, durch spürbare Einbußen während der Coronapandemie und Brückensperrung befeuerte Gedanken, auch echte Überzeugung sein Unternehmen auf den grünen Weg gebracht hat.

Denn als Obst- und Gemüsehändler hat er in den vergangenen Jahren bereits einen Vorgeschmack davon bekommen, wie der Klimawandel und die damit verbundenen Wetterschwankungen sein Geschäft beeinflussen können.

„Dafür muss man nicht mehr in ferne Länder schauen, beispielsweise nimmt auch hier in der Region die Belastung für den Kartoffelanbau durch den Hitzestress zu“, sagt Kopp. „Während der vergangenen Sommer wurden die festkochenden Kartoffeln knapp.“ Durch ihre oberflächennahe Lage, seien sie bei den hohen Temperaturen mehlig geworden. „Wir stehen im ständigen Austausch mit den Erzeugern – sie müssen immer mehr investieren, um sich anzupassen.“

Der Blick ins Ausland befeuere die Sorgen: So seien etwa die immer öfter und heftiger auftretenden Hitzewellen in Spanien, einem der wichtigsten Anbaugebiete für Obst und Gemüse, weitere Alarmsignale. „Existenzbedrohend war das alles bislang zwar nicht für uns, dennoch regt es zum Nachdenken an“, findet Kopp.

