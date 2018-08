Hitze-Tour durch Lüdenscheid

Nach nur kurzer Zeit zeigte das Thermometer am Dienstag im Auto schweißtreibende 57,8 Grad an – Tendenz steigend.

Lüdenscheid - Ganz nah dran am vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle waren am Dienstag Dana Mester, Peter Lütticke und Martin Messy aus der LN-Redaktion.

Ausgestattet mit Thermometern, machten sie sich aus den klimatisierten Räumen im Medienhaus an der Schillerstraße auf zu wärmeren Gefilden.

Fazit ihrer Hitze-Tour: Schön, dass eine „Abkühlung“ in Sicht ist, denn an manchen Orten ist es schlicht und einfach zu heiß.

Schon mittags 44,7 Grad

+ © Messy Die Schlange vor der Kasse des Familienbads Nattenberg wurde immer länger. Immerhin zeigte das Thermometer mittags in der Sonne bereits 44,7 Grad. Die Besucher stürzten sich gleich ins kühlende Nass, suchten sich angesichts der Hitze allerdings häufig auch ein schattiges Plätzchen, um der Sonne nicht zu stark ausgesetzt zu sein. Mehr als 2000 Besucher verzeichnet das Bad zurzeit pro Tag. Die Bilanz der vergangen Monate dürfte rekordverdächtig sein.



Thermometer schießen hoch

+ © Messy Das Thermometer der Sparkassen-Filiale an der Schützenstraße bekam schon am Vormittag reichlich Sonne ab, sodass am Mittag die 40-Grad-Marke erreicht war. Am Sauerfeld zeigte zu diesem Zeitpunkt die Konkurrenz von der Volksbank gerade einmal 29 Grad an. In den nächsten Tagen sind diese Rekordtemperaturen laut Vorhersage der Meteorologen nicht mehr in Sicht. Die meisten Lüdenscheider werden aufatmen – Sommer hin, Sommer her.



Kremer geht das Wasser aus

+ © Mester Im Gartencenter Kremer gibt es Wasser aus dem hauseigenen Brunnen – eigentlich. Denn die Pumpe hat in diesen Tagen nur noch Luft gezogen, das Center muss Stadtwasser benutzen. „So viel gegossen haben wir noch nie“, sagt Teamsprecherin Monika Martin. Das ist auch bitter nötig, denn in der Halle des Centers zeigte das Thermometer knapp 46 Grad an, noch heftiger war es draußen in der Orangerie: Bei 53 Grad hält es dort zurzeit niemand lange aus.



Warten auf den Bus

+ © Lütticke Wer auf den Bus wartet, setzt sich offenbar nicht gern in die Sonne. Bei gemessenen 39,7 Grad am Busbahnhof an der Sauerfelder Straße sind schattige Sitzplätze Mangelware. Einige Passanten haben dennoch einen ergattert. Dort sitzend, ruhen sie sich kurz aus, bevor ihr Bus kommt und es weitergeht. Die Zeit, während man auf den Bus wartet, kann man übrigens sehr gut nutzen, um noch einen Schluck aus der Wasserflasche zu nehmen.



Der Wald bietet Schutz