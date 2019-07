Hitze-Rekord von 1911 in Gefahr! 37,1 Grad Celsius in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Die Wetterstation am Staberg in Lüdenscheid meldet für Donnerstagnachmittag die höchste gemessene Temperatur seit 1911. Damals wurden 37,4 Grad Celsius gemessen.

Wie die Wetterstation mitteilt, lag die Temperatur an dem 444 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Messpunkt am Donnerstagnachmittag bei 37,1 Grad Celsius. Um 14.20 Uhr wurden dort 36,2 Grad Celsius gemessen. Bereits am frühen Morgen war es um 7.20 Uhr mit 23,3 Grad Celsius außergewöhnlich warm.

Der bisherige Rekord datiert immer noch vom 23. Juli 1911. Damals zeigte das Thermometer 37,4 Grad Celsius an. Am 8. August 2003 waren es 35,2 Grad Celsius, der bis dahin zweithöchste Wert in der Bergstadt. Dieser Wert wurde jetzt überschritten.

Alle Wetter-Rekorde aus Lüdenscheid

Die Hitze forderte Tribut. In der Notaufnahme am Klinikum wurden vermehrt Patienten wegen Hitzefolgen eingeliefert.