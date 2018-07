Hitzewelle: Bislang zehn Personen mit Kreislaufkollaps in der Notaufnahme

Lüdenscheid - Zehn Personen wurden in den vergangenen beiden Tagen nach Kreislaufzusammenbrüchen aufgrund der Hitze in die Zentrale Notaufnahme des Klinikums eingeliefert.

„Zwar ist die Zahl leicht steigend, aber noch nicht signifikant hoch“, sagt Markus Bald, Leiter der Notaufnahme am Klinikum am Donnerstagnachmittag.

In der Einrichtung ist Vorsorge für Patienten und Mitarbeiter getroffen: Die Klimaanlage in den Räumen läuft auf Hochtouren und die doppelte Menge an Wasser steht zur Verfügung.

Der Notfallmediziner rät allgemein, viel zu trinken und sich nicht zu lange in der Sonne aufzuhalten. Das gelte besonders für ältere Menschen. Bei Anzeichen für einen Sonnenstich (rotes Gesicht, anschwellende Adern, fahriges Verhalten) sollte der Betroffene schnellstmöglich in den Schatten gebracht und mit einem feuchten Tuch gekühlt werden.

Bei einem Kreislaufkollaps müsse das Hitzeopfer sofort in die Notaufnahme gebracht werden.