Hitze: Mehr Patienten in der Notaufnahme - darunter auch Kinder

Lüdenscheid – Wegen der erneuten Hitze der vergangenen Tage mussten vermehrt Patienten in die Notaufnahme des Klinikums Lüdenscheid eingeliefert werden.

Hauptsächlich seien ältere Menschen von Hitzesymptomen betroffen, wie Lara Stockschläder von der Pressestelle des Klinikums sagt. Als Leiter der Notaufnahme erklärte Markus Bald, dass die Patienten häufiger wegen Austrocknungserscheinungen ins Klinikum kämen.

Vor allem ältere Menschen passten ihre Trinkmenge oftmals nicht den hohen Temperaturen an – ihnen fehle eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Doch nicht nur ältere Menschen sind häufiger hitzegeplagt. Auch jüngere Patienten kamen in diesen Tagen vermehrt in die Notaufnahme. Sie erlitten etwa einen Sonnenstich, weil sie sich viel draußen in der Sonne aufhielten, etwa auf dem Fußballplatz und bei anderem Sport.

Problematisch sei das heiße Wetter außerdem für Patienten, die Entwässerungsmittel einnehmen müssen, sagte Stockschläder.