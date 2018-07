Hitze: Markthändler brechen ihre Zelte vorzeitig ab

Vor allem Gemüse hatte es an den Marktständen bei der Hitze Mittwochmittag schwer. Die Händler versuchten, ihre Waren im Schatten zu schützen.

Lüdenscheid - Weder für die Händler noch für die Besucher war der Markttag auf dem Rathausplatz am Mittwoch ein großes Vergnügen.

Die enorme Hitze machte den Verkäufern sichtlich zu schaffen, und nur wenige Besucher schlenderten über den Platz. Auch die Kühlungen drohten, der Hitze nicht auf Dauer stand zu halten; die Stadt reagierte schnell. Um halb eins war am Mittwoch Schluss – zumindest durften die Markthändler ab dann ihre Zelte verfrüht abbrechen.

„Die Kühlungen machen das zum Teil nicht mehr mit, die Händler dürfen selbst entscheiden, ob sie ihren Stand abbauen oder regulär bis 14 Uhr bleiben“, sagte Marktmeisterin Dagmar Höninger. Eine gute Nachricht für die meisten Verkäufer, „wir nehmen das dankend entgegen“, sagte etwa Brotverkäufer Daniel Schmitz.

Der Hitze schutzlos ausgesetzt

Denn nicht nur die Händler, auch die Waren waren der Hitze am Mittwoch größtenteils schutzlos ausgesetzt. „Heute kommt alles zusammen: Hitze, Urlaubszeit und Monatsende. Es sind wenig Leute hier, aber was soll man machen“, seufzte Kartoffelhändler Lothar Klimke. „Gemein ist es, wenn man die da drüben immerzu sieht“, sagte er und zeigte mit einem Schmunzeln im Gesicht auf die Gäste eines Eiscafés.

+ Zusätzlich zu den warmen Temperaturen kämpften Julia Rail und Sabine Scherer mit der Hitze durch die Pfannen. © Mester Noch härter traf es Julia Rail und Sabine Scherer: Auf den heißen Pfannen bereiteten sie auf engem Raum Cevapcici und Bratwürste zu. „Wir haben zwar einen Ventilator, aber der bringt gefühlt gar nichts“, sagte Rail. Viel Wasser und Wassermelone aus dem Kühlschrank schafften etwas Abhilfe.

Alle Waren konnten einige Händler am Mittwoch jedoch nicht mehr retten: „Es geht viel Gemüse bei der Hitze ein, da können wir nichts machen“, sagte Münür Yildiz. Besonders achtsam waren deshalb Händler mit frischen Waren wie Fleisch und Fisch.

+ Der frische Fisch lagerte in der Kühlung zusätzlich auf jeder Menge Eis. Das bekamen die Kunden bei Bedarf auch für den Transport mit. © Mester „Es ist noch alles im Rahmen, aber sobald die Temperatur in der Kühlung auf acht Grad steigt, packe ich meine Sachen, um auf Nummer sicher zu gehen“, betonte der italienische Feinkost-Verkäufer Michele Manco.

Deutlich mehr Eis als sonst benötigten auch die Verkäufer vom Fischhandel Becker. „Im Kühlwagen ist alles gut aufgehoben, aber man merkt das Wetter natürlich extrem“, sagte Gabi Becker. Weil der frische Fisch so empfindlich ist, boten sie den Kunden außerdem die Aufbewahrung im Kühlschrank an, falls diese noch länger auf dem Markt oder in der Stadt bummeln wollten. „Oder sie bekommen ein Säckchen Eis für die Einkaufstasche dazu.