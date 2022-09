„Hit the road Jack”: Zwillinge aus MK im Battle bei The Voice

Christina und Danai Gravou sind am Donnerstagabend bei The Voice of Germany im Battle gegen den 54-jährigen James Boyle zu sehen. © ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

An diesem Donnerstagabend ist es so weit – die Zwillinge Christina und Danai Gravou aus Lüdenscheid stehen in der Castingshow The Voice of Germany in den Battles.

Von Henrike Utsch

Lüdenscheid – In der zweiten von insgesamt fünf Castingrunden müssen die Schwestern sich gegen ihren 54-jährigen Teamkollegen James Boyle beweisen. Der Saarbrückener hatte in den Blind Auditions das Lied „Fever“ von Peggy Lee gesungen und gleich mit seiner „eigenständigen Stimmfarbe“ bei Mark Forster gepunktet. Der witzelte ebenfalls, dass der Kandidat aussehe, wie er wahrscheinlich in der 37. Staffel von The Voice of Germany (also in 25 Jahren) aussehen werde.

Außerdem stellte sich heraus, dass der gebürtige US-Amerikaner Boyle bereits 1998 am ehemaligen Gymnasium von Mark Forster in Winnweiler mit seiner damaligen Punkband „Come Up Screaming“ gespielt hatte – und Forster erinnerte sich prompt, dass er „relativ betrunken“ auf dem Konzert gewesen sei.



Trotz Gemeinsamkeiten ihres Konkurrenten mit ihrem Coach sollten die Schwestern deshalb nicht weniger Chance auf die nächste Runde haben, denn bei The Voice of Germany geht es bekanntlich um die Stimmen der Talente. Schon nach ihrem ersten Auftritt hatten die Coaches ihre gemeinsamen Harmonien gelobt und empfohlen, an den individuellen Stimmen zu arbeiten. Ob sie die Kritik umgesetzt haben, werden sie im Battle gegen Boyle mit dem Lied „Hit the road Jack“ von Ray Charles beweisen müssen.

Wenn um 20.15 Uhr ProSieben den Auftritt von „The ChrisDana Twins“ sendet, erwarte die Zuschauer ein aufregender Auftritt mit vielen neuen Facetten der Schwestern, so Danai Gravou vorab. Sollte sich Coach Mark für sie entscheiden, stehen sie automatisch in den Sing-offs, der letzten Runde vor den Live-Sendungen der Show.