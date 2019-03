Band ist vielmehr als ein Reisetagebuch

Auf der falschen Fährte

+ © Nougrigat Als Reisetagebuch wird dieses Heft in der Inventarliste der Museen geführt. © Nougrigat

Lüdenscheid – Nicht immer ist ein historisches Objekt das, was es auf den ersten Blick zu sein scheint. Das zeigt das neue Exponat im Virtuellen Museum: Es handelt sich um ein in Leder gebundenes Tagebuch, das einem Peter Dahlhaus oder Dahlhausen aus Brügge gehörte. In der Inventarliste der Museen wird es seit dem Ankauf, noch zu D-Mark-Zeiten, geführt als „Tagebuch einer Amerikareise 1898 von Peter Dahlhausen aus Brügge“.