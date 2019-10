Historischer Weihnachtsmarkt: Gekoppelt mit verkaufsoffenem Sonntag? 

+ © Salzmann Vorfreude: Für den 3. Historischen Weihnachtsmarkt in der Altstadt sind alle Buden vermietet. © Salzmann

Lüdenscheid - Der 3. Historische Weihnachtsmarkt in der Altstadt findet wieder am zweiten Adventswochenende (6. bis 8. Dezember) rund um die Erlöserkirche statt. Für zusätzliche Besucher könnte ein Antrag des Stadtmarketings sorgen: Falls der Rat zustimmt, gibt es am 8. Dezember den 2. verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr.