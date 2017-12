Heute geht's los: Historischer Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Lüdenscheid - Das Organisationsteam ist auf der Zielgeraden. Die 34 Hütten sind aufgebaut und inzwischen adventlich dekoriert.

Das letzte Treffen der Macher und Verantwortlichen auf dem Vorplatz der Erlöserkirche galt dem Feinschliff. Damit kann die Premiere des Historischen Weihnachtsmarktes in der Altstadt wie geplant über die Bühne gehen – und die Nr. 68 der Liste der Visionäre wird Realität.

Heute um 15 Uhr fällt der offizielle Startschuss, Ende ist gegen 22 Uhr. Morgen findet der Markt in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr statt, am Sonntag in der Zeit zwischen 11.30 und 21 Uhr.