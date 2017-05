Himmelfahrtspicknick der Lebenshilfe ist Besuchermagnet

Lüdenscheid - Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen entwickelte sich am Donnerstag das traditionelle Himmelfahrtspicknick der Lebenshilfe am Gutshof Wigginghausen – letztmalig vor alter Kulisse – zum Besuchermagnet.

Hunderte von Ausflüglern pilgerten zum idyllisch gelegenen Gutshof, wo neben einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung auf Jung und Alt warteten. Am „Vatertag“ waren besonders viele Wandergruppen, aber auch Familien und Freunde der Lebenshilfe unterwegs.

Angesichts der in der kommenden Woche beginnenden Abrissarbeiten des alten Gutshofs, der bekanntlich nicht mehr den baulichen Anforderungen bestimmter Gesetzesvorgaben entspricht, bezeichnete Dr. Wolfgang Schröder (Aufsichtsratsvorsitzender der Lebenshilfe) den Picknicktag als historisches Datum. Vor vertrauter Kulisse finde das Picknick, das seit mehr als 30 Jahren seinen festen Platz im Veranstaltungsreigen der Stadt hat, letztmalig statt. Er hoffe, dass die Traditionsveranstaltung in einem Jahr vor neuer Kulisse über die Bühne gehen könne. Sein Dank ging an die zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Helfer der Lebenshilfe, ferner an die Aktiven aus Reihen der Ehrenamtbörse, des Rotaract Clubs Lüdenscheid-Mark und der Senioren-Union der CDU, die alle tatkräftig zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.

Neben Stephan Thiel, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe, waren Landrat Thomas Gemke und MdB Dr. Matthias Heider als Schirmherren der Aktion vor Ort. Beide sicherten der Lebenshilfe weitere Unterstützung zu. Gemeinsam anpacken, bringe das Projekt voran, ermunterte Heider. Die Ehrenamtlichen seien Garantie, dass das Projekt gelingen werde, lobte er.

Wie in den Vorjahren war die Lebenshilfe bestens für den nicht abreißenden Besucheransturm gerüstet. Große und Kleine kamen auf ihre Kosten. Nach Lust und Laune konnten die Kinder auf dem weitläufigen Gelände herumtollen. Während die Jungen und Mädchen auf der Hüpfburg herumtobten oder sich vom Mal-Engel bezaubernde Fantasiegesichter schminken ließen, machten es sich die Eltern im Schatten auf eigens mitgebrachten Decken gemütlich. In langer Schlange standen die Kinder am Schminkstand an. Spaß haben und gewinnen konnten die kleinen Besucher überdies beim Angelspiel des Rotaract Clubs, wo kleine Preise als Belohnung warteten. Geschicklichkeit war am Nagelbalken gefragt.

Vorbildlich versorgte die Lebenshilfe ihre vielen Gäste mit Speisen und Getränken. Im Bierwagen, wo sogar Bürgermeister Dieter Dzewas die Ärmel hochkrempelte, sorgte die Ehrenamtbörse für Nachschub an Getränken. Sprichwörtlich weg wie warme Semmeln ging das Lebenshilfe Brot. 400 Schnitzel und 400 Frikadellen hatten die drei Hauswirtschafterinnen Sefceta Rosato-Balz, Sabine Knaup und Anita Knorr (auf kleinem Herd) für das Fest vorbereitet.

Heiß begehrt waren ebenso die kräftige Erbsensuppe und Würstchen vom Grill. In der Scheune hatte die Senioren Union ihr großes Kuchenbüfett aufgebaut. Fester Kuchen, Erdbeerkuchen, Torten und Plattenkuchen standen zur Auswahl. Der Jahreszeit entsprechend kam auch die Erdbeerbowle der CDU Senioren bestens an. Viel Beifall erhielt die Band „Eygelb“, die überwiegend mit Eigenkompositionen Kostproben ihres Könnens gab. Vielseitig, mal rockig, mal lyrisch, setzte sich die Band, die seit Mitte der 80er Jahre in unterschiedlicher Besetzung besteht, in Szene.