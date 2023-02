„Himmel über Charkiw“: Hochemotionaler Abend in der Lüdenscheider Musikschule

Von: Monika Salzmann

Aus dem Publikum heraus lasen die Vorleser aus Serhij Zhadans Kriegschronik, die die ersten fünf Kriegsmonate beleuchtet. © Bettina Görlitzer

Ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine kam es in der Lüdenscheider Musikschule zu einer besonderen Lesung. Unter dem Motto „Lüdenscheid liest“ wurde aus der Kriegschronik „Himmel über Charkiw“ des ukrainischen Autors Serhji Zhadan vorgetragen.

Lüdenscheid – „Freunde, vergesst nicht: Dies ist ein Vernichtungskrieg und wir haben nicht das Recht, ihn zu verlieren. Wir müssen ihn gewinnen.“ Am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine postet der ukrainische Autor, Lyriker und Musiker Serhij Zhadan obige Worte. Es ist der 24. Februar 2022, als das Unfassbare geschieht und die Welt den Atem anhält.

Tag für Tag erzählt der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, dessen Buch „Himmel über Charkiw“ am Freitag im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Lesung im voll besetzten großen Saal der Musikschule am Staberg stand, fortan vom Überleben im Krieg. Seine Worte hallen nach, berühren, erschüttern bis ins Mark, lassen verzweifeln und machen Mut. Ein Jahr nach dem ersten Post vom 24. Februar, 15.05 Uhr, ist ein Ende des Krieges in der Ukraine immer noch nicht in Sicht.

Just am Jahrestag des Krieges setzten Stadtbücherei, Musikschule und Volkshochschule als Kooperationspartner mit der Lesung unter dem Motto „Lüdenscheid liest: Himmel über Charkiw“ ein starkes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Bei freiem Eintritt – Spenden für die Ukraine waren willkommen – lasen Lüdenscheider für Lüdenscheider aus der im Suhrkamp-Verlag auf Deutsch erschienenen Kriegs-chronik Serhij Zhadans.

Zu den Vorlesern zählten ebenso stadtbekannte Persönlichkeiten wie Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der Schirmherr der Veranstaltung war und in seiner Begrüßung am eigenen Erschrecken über den Krieg („War vollkommen jenseits meiner Vorstellungskraft“) teilhaben ließ, CDU-Landtagsabgeordneter Ralf Schwarzkopf und viele andere, aber auch Geflüchtete wie Lana Oubid aus Syrien oder Oleksandra Lekh und die Familie Rotapan – Mutter und Sohn – aus der Ukraine.

Die Schrecken des Krieges

46 Texte ließen am Grauen des Krieges teilhaben, an Ängsten, Verlust, Tod, der an jeder Ecke lauerte, wachsendem Hass, Zusammenhalt, gegenseitiger Unterstützung, Durchhalte- und Überlebenswillen und dem Versuch, das Leben irgendwie inmitten von Beschuss und Zerstörung zu organisieren. Unermüdlich unterwegs, um Menschen zu evakuieren, Lebensmittel zu verteilen und Lieferungen an das Militär zu koordinieren, erweist sich Serhij Zhadan in seinen Posts, die aufwühlten und die Sinnlosigkeit des Krieges vor Augen führten, als weitaus mehr als ein Chronist. Dazugehörige Bilder wurden an die Wand geworfen.

„Das Gebet für die Ukraine“ von Mykola Lysenko – im Ensemble vorgetragen – war emotionaler Schluss der Veranstaltung. Der Text war auf Deutsch und Ukrainisch eingeblendet. © Bettina Görlitzer

Zwischen den Textbeiträgen, die die Vorleser aus dem Auditorium heraus lasen, ließen Instrumentalisten der Musikschule Werke ukrainischer Komponisten erklingen. Mehrheitlich wehmütige, traurige Weisen von Olexandr Iwanko, Levko Kolodub, Viktor Homolyaka, Viktor Kosenko und anderen trugen zur atmosphärischen Dichte und Emotionalität der Lesung bei. Ausgewählt hatte sie Musikschullehrerin Maria Radtschenko (Violine) aus der Ukraine, die an der Seite von Andrea Ertz (Klavier) mit anspruchsvollen Werken wie Homolyakas „Karpatian Legende“ selbst einfühlsamer Teil der Lesung war. Den ukrainischen Volkstanz „Arkan“ und andere Stücke legte Isabella Schubert (Klavier) den Zuhörern ans Herz. Als Solisten und im Ensemble reihten sich junge Streicher nahtlos in die Riege der Interpreten ein.

Das „Gebet für die Ukraine“ von Mykola Lysenko – der Text auf Deutsch und Ukrainisch eingeblendet – markierte den emotionalen Schluss einer Veranstaltung, deren Besuch alle Erwartungen übertraf. Sogar stehend von hinteren Rängen aus verfolgten die Besucher – unter ihnen zahlreiche Ukrainer – das Geschehen. Die Fördervereine von Musikschule und Stadtbücherei sorgten im Anschluss für eine kleine Bewirtung.