Hilfsgüter aus dem MK auf dem Weg in die Ukraine

Von: Fabian Paffendorf

Mit seiner Familie und Mitarbeitern der Einsatzeinheit Märkischer Kreis der Malteser hatte Horst Beste (2. von rechts) am Mittwoch Hilfsgüter für die Ukraine verladen. © Paffendorf

Der Lüdenscheider Verein Kinderhilfe Mongolei und der Malteser Hilfsdienst sind unterwegs mit zwei Lkw-Ladungen an Hilfsgütern für die Ukraine.

Lüdenscheid – Mit rund 15 Tonnen an Hilfsgütern in den Lkw sind am Fronleichnamstag ein Team des Vereins Kinderhilfe Mongolei sowie Helfer aus den Reihen der Einsatzeinheit Märkischer Kreis der Malteser nach Warschau aufgebrochen. Dort werden die für die Ukraine bestimmten Spenden am Freitag umgeladen und direkt dorthin gebracht, wo sie gebraucht werden. Am Mittwoch waren die Hilfsgüter in Lüdenscheid verladen worden.

„Diesmal haben wir viel an Bekleidung und Hygieneartikeln, aber auch Rollatoren, Rollstühle und Weiteres dabei“, erklärt Horst Beste vom Verein Kinderhilfe Mongolei. Bei den 16 Europaletten mit Spenden, die der Verein gepackt hatte, seien einmal mehr wieder erhebliche Zukäufe dabei. Rund 8000 Euro habe man aufgewendet für Bekleidung & Co., die die Menschen im Kriegsgebiet dringend benötigten. „In Warschau treffen wir dann auf eine befreundete Hilfsorganisation, deren Mitarbeiter mit 33 Sprintern dann die Spenden ausliefern werden – aufgestockt um Fleischkonserven im Gesamtwert von rund 80 000 Euro“, erklärt Horst Beste.

Nach rund 2500 zurückgelegten Kilometern werden die Lüdenscheider Helfer dann voraussichtlich am Samstag wieder in der Bergstadt ankommen, meint Beste. Für die Hilfstransporte in die Ukraine Spenden zu sammeln, sei allerdings in der jüngsten Zeit merkbar schwieriger geworden, berichtet er.

Spendenaufkommen sei zurückgegangen

„Das Spendenaufkommen ist zurückgegangen. Man merkt, dass die Ukraine irgendwie bei den Leuten aus dem Fokus geraten ist. Auch bildet sich da gerade eine Front, die Stimmung gegen das Land macht“, sagt der Lüdenscheider. Das sei nicht schön, wenn man bedenke, dass es doch genügend Menschen dort gebe, die die Hilfe benötigten, die Angehörige im Krieg verloren hätten oder Hab und Gut. Das Leid der Menschen vor Ort sei in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt, der Krieg werde als eine Alltäglichkeit empfunden, die weit von einem selbst entfernt wäre. Horst Beste hofft, dass da schnell wieder ein Umdenken stattfinde.

Um künftig weitere Hilfstransporte organisieren zu können, benötigt der Verein Kinderhilfe Mongolei weiterhin Geldspenden. Diese können auf das Konto des Vereins (IBAN: DE 39 45 85 0005 0018 0108 35, Verwendungszweck „Ukraine“) überwiesen werden.