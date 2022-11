Hilfsaktion für Bedürftige im Advent: „Dezembersuppe“ startet Anfang Dezember

Vier Vereine vereint für die gute Sache

+ © Dana Mester Im Rosengarten soll es im Advent an vier Samstagen die Aktion „Dezembersuppe“ für Bedürftige geben. © Dana Mester

Vier Vereine, vier Samstage in der Adventszeit, vierfache Hilfe für diejenigen, die es in schwierigen Zeiten besonders schwer haben: Mit der Hilfsaktion „Dezembersuppe“ wollen die vier Vereine Sauerländer Jungs, Willi & Söhne, Wir für Lüdenscheid und Lüdenscheid Lightnings an den ersten vier Samstagen im Dezember bedürftigen Lüdenscheidern helfen.

Lüdenscheid – In der vergangenen Woche trafen sich die vier Vereine, um die Details zu besprechen für die Hilfsaktion, für die die Sauerländer Jungs die erste Idee hatten – die übrigen Vereine waren später hinzugekommen, was eine Ausweitung der Hilfsaktion von einem auf nun vier Samstage zur Folge hat.

An jedem dieser Samstage wird es von 11 bis 15 Uhr ein Suppenangebot für Bedürftige geben. Außerdem sammeln die vier Vereine im Vorfeld Spenden, um dem angesprochenen Personenkreis (Obdachlose, aber auch andere Lüdenscheider, die besonders unter Energiekrise und Inflation leiden) auch mit Decken und warmer Winterkleidung, deren Hunden zudem mit Hundefutter zu helfen.



Auch die Caritas nahm am Vorbereitungstreffen teil und wird die Aktion auch an jedem Samstag mit sechs Personen unterstützen. Die Caritas berichtete davon, dass es aktuell in Lüdenscheid etwa 80 Obdachlose gibt, die Tendenz sei steigend. Auch der Anteil der 18-Jährigen, bei denen die Fürsorge des Jugendamtes nicht mehr gesetzlich greife und die deshalb auf der Straße landen, nehme zu. Die Caritas habe sogar zuletzt wohnungslose schwangere Frauen verzeichnet.



80 Wohnungslose in Lüdenscheid – Tendenz steigend

Die Vereine werden für die Hilfsaktion im Dezember Zelte, Bierzeltgarnituren und Heizlüfter zur Verfügung stellen, damit die Aktion auch bei schlechtem Wetter die Menschen erreicht. Am 3. Dezember werden die Lüdenscheid Lightnings mit Hilfe des DRK Erbsensuppe anbieten, am 10. Dezember die Sauerländer Jungs Erbsensuppe von Axel Hoffmann.

Willi & Söhne setzt als verantwortlicher Verein am 17. Dezember auch auf Erbsensuppe vom DRK. An Heiligabend hat der Verein Wir für Lüdenscheid die Verantwortung übernommen. Welche Suppe an diesem Mittag ausgegeben wird, ist noch offen.



Klar ist, dass die Vereine für die Aktion in Summe 4000 Flaschen Cola eingeplant haben. Maik Klapperich von der Aral-Tankstelle an der Volmestraße spendet als Vorsitzender der Sauerländer Jungs an jedem Samstag 200 Brötchen. So steht das Gesamtpaket für die Dezembersuppe im Advent. Bis es losgeht, sollen noch viele Spenden gesammelt werden, um die Not in diesem Winter bestmöglich lindern zu können. Ein großes Anliegen in einer Zeit, in der Hilfe so nötig ist wie schon lange nicht mehr.