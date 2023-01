Hilflos in Hellersen: Reha-Patient wird nach Corona-Befund auf die Straße gesetzt

Von: Thomas Machatzke

Was tun, wenn ein Patient mitten in der ambulanten Reha seinen positiven Covid-Befund erhält? Eine Situation, in der es keine guten Lösungen gibt. © Cedric Nougrigat

Was tun, wenn die Nachricht eines positiven Corona-Befundes einen mitten in der ambulanten Reha fern des Heimatortes trifft? Ein Fall aus Hellersen zeigt, dass die Dinge nicht einfach liegen.

Lüdenscheid – Es sind die Tage des ausklingenden Weihnachtsfestes, in denen der bekannte Virologe Christian Drosten gerade die Corona-Pandemie auf dem besten Weg zur Endemie wähnt. Auf dem Weg also in eine Zeit, in der Corona seinen Schrecken verlieren soll. Eine gute Nachricht, doch ganz konkret macht das Virus weiterhin Probleme und stellt selbst bei milderem Verlauf die Menschen vor Probleme und Situationen, die schwer lösbar sind. So auch in der folgenden Geschichte, in der niemand wirklich etwas falsch gemacht hat, und die doch unbefriedigend gelöst bleibt.



Der Hemeraner Bernd Grossmann (70) will nach dem Weihnachtsfest seine Reha in Hellersen fortsetzen. In Schwerte hat er kürzlich ein künstliches Kniegelenk bekommen. Vor Weihnachten hat er in der Reha-Klinik die ersten Schritte zurück in die Bewegungsnormalität gemacht. Dann ist das Fest gekommen und mit ihm eine ordentliche Erkältung. Mit Fieber. Es ist gerade die Zeit der Grippewelle im Land. Corona-Tests bleiben negativ. Für Grossmann gedanklich ein klarer Fall. Nach dem Fest ist die Temperatur wieder bei 36,9 Grad Celsius.



Grossmann tritt mit dem Bus der Klinik, der ihn und weitere Patienten zur ambulanten Reha abholt, die Reise durch den Kreis und danach vor Ort auch seine Reha-Maßnahme an. In der Mittagspause kommt die Nachricht von daheim. Seine Frau vermeldet für sich einen positiven Corona-Test. Grossmann ist alarmiert, besorgt („Meine Frau ist Hochrisikopatientin, da ist man in einem Ausnahmezustand.“) und sucht in Hellersen das Testzentrum auf. Das Ergebnis: Auch er wird positiv auf das Virus getestet, läuft zur Reha-Klinik zurück und vermeldet dies.



Grossmann berichtet von aufkommender Hektik. „Ich habe die Räume direkt verlassen müssen, und auch eine Fahrmöglichkeit hat man mir nicht mehr zur Verfügung gestellt, nicht mal einen Taxischein“, sagt er. „Ich solle mich abholen lassen, hieß es. Aber mein Auto stand in Hemer. Ich hatte keine Möglichkeit, abgeholt zu werden. Und selbst wenn – hätte ich dann mitten im Dezember eineinhalb Stunden im Kalten warten sollen?“ Grossmann hat sich in diesem Moment sehr allein gelassen gefühlt. „Corona ist doch inzwischen fast eine Volkskrankheit, hätte ich da nicht wie ein Kranker behandelt werden müssen?“, fragt er. „Stattdessen hat man mich einfach abziehen lassen mit meiner Tasche und dem kaputten Knie. Nicht mal ein Taxi wurde gerufen.“



Peter Beckmann, Therapeutischer Leiter der Reha-Klinik, macht klar, dass die Mitarbeiter der Reha-Klinik seiner Ansicht nach gar nicht anders handeln konnten. „Natürlich haben wir Plexiglasscheiben in den Bussen, aber ich kann doch nicht wissentlich einen Corona-Patienten in einen Bus mit anderen Patienten setzen, nicht mal mit einem Fahrer“, sagt Beckmann. „Wenn ich das machen würde, hätte ich am nächsten Tag keine Fahrer mehr.“

Auch für die Klinik selbst verweist er darauf, dass die Mitarbeiter für den Schutz anderer Patienten verantwortlich sind. „Wir sind bemüht, unser Reha-Angebot umfänglich aufrecht zu erhalten, auch wenn da viele Menschen zusammen auf einem Fleck sind“, sagt Beckmann. „Aber gerade deshalb müssen wir uns streng an Regeln halten. Und diese Regeln kennen die Patienten auch. Wenn der Patient über die Weihnachtstage Symptome hatte, wäre es besser gewesen, Rücksprache zu halten – und zu Hause zu bleiben. Man hätte den Reha-Tag am Ende anhängen können.“



Fürs Zuhausebleiben war’s an diesem Mittag zwischen den Jahren indes zu spät. Grossmann, der glaubt, sich vor Weihnachten im Rahmen der Reha infiziert zu haben, stand in Hellersen, kein Dach überm Kopf, keine Beförderungsmöglichkeit, nicht einmal eine Taxi-Verordnung. Die darf die Reha-Klinik ohnehin nicht ausstellen, weil hier keine niedergelassenen Ärzte tätig sind. Aber selbst wenn? Eine Verordnung für einen Corona-Patienten im Taxi?

Mit lädiertem Knie und Tasche zum Taxi-Stand

Grossmann ist mit seinem lädierten Knie am Ende nichts anderes übrig geblieben. Er hat sich ein Taxi genommen, mit Maske auf dem Rücksitz. 135 Euro von Hellersen bis nach Hemer. „Vielleicht wird die Kasse das erstatten, es geht mir aber gar nicht ums Geld“, sagt er. „Es geht mir um diese Hilflosigkeit, in die man da entlassen wird. Und darum, dass es anderen nicht genauso ergeht wie mir. So eine Situation kann ja immer wieder vorkommen. Darum, dass über solche Fälle auch vorher aufgeklärt werden müsste in den Transport-Bedingungen.“



Seine Reha wird Bernd Grossmann, wenn er freigetestet ist, in Iserlohn fortsetzen. Es ist derselbe Anbieter-Verbund. Er hat dort ohnehin auf der Warteliste gestanden. Kürzere Fahrten warten. Hellersen wird er nicht mehr ansteuern. Er hat sich dort in der ersten Woche der Reha wohl gefühlt. Aber nun wird der 70-Jährige Hellersen gewiss nicht vermissen.