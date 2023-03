Hilferuf von Wettringhof-Anliegern wegen Brückensprengung: „Wirklich lebensgefährlich“

Von: Susanne Kornau

Wenn nun hinter der Kurve ein Schulbus entgegenkommt, ist kein Platz zum Ausweichen. © Gregor und Ulrike Rohlmann

Schnee und Eis als Katalysator: Wie angespannt und schwierig die Verkehrssituation im Bereich Rosmart und Wettringhof seit der Brückensperrung ist, wurde bei dem Wintereinbruch in dieser Woche noch einmal besonders deutlich.

Lüdenscheid – Unfälle auf rutschiger Straße, Probleme an Steigungen und festgefahrene Autos zeugen von der zunehmend problematischen Lage.

Nun sorgen sich die Anlieger, dass sich das im Zuge der Vor- und Nachbereitung der Brückensprengung weiter – dann sogar über Monate – verschlimmern könnte. Deshalb haben Ulrike und Gregor Rohlmann im Namen von Wettringhof-Anliegern einen „Hilferuf“ an Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und den SPD-Stadtrat Gordan Dudas (MdL) geschickt.

Es sei dringend erforderlich, vor der Sperrung der Altenaer Straße Maßnahmen zu ergreifen, betont Ulrike Rohlmann. Ein Vorschlag lautet, „unsere Landstraße während der paar Wochen oberhalb des Mühlhagener Wegs bis Brunscheid komplett für Lkw zu sperren. Die Zulieferer können die Wohnsiedlung von der B 229 aus erreichen“. Außerdem müsse man Autofahrer durch geeignete Maßnahmen zwingen, langsamer zu fahren.

Schreiben an den Bürgermeister

In ihrem Schreiben an Wagemeyer und Dudas beziehen sich Rohlmanns auch auf einen LN-Artikel, in dem es um die Vorbereitung der Ausweichstrecken im Zuge der Brückensprengung geht. Unter anderem heißt es dort, dass der Hemecker Weg die einzige Verbindung von Altena zum Klinikum Lüdenscheid sei. Gebe es auf beiden Fahrspuren Stau, könne keine Rettungsgasse gebildet werden. Ähnlich stellt sich die Situation auf der L 694 dar, schildern es Rohlmanns:

„Die Nutzung des Hemecker Weges hat die logische Konsequenz, dass die Landstraße L 694 von Brunscheid nach Wettringhof gleichermaßen massiv vom Umleitungsverkehr betroffen sein wird. Auch unsere Landstraße wird von den Rettungsfahrzeugen aus Richtung Rosmart regelmäßig benutzt. Deshalb bitten wir Sie, hier frühzeitig verkehrsberuhigende Maßnahmen und Maßnahmen zur deutlichen Verbesserung der Sicherheit vorzubereiten.“

Die Fahrer seien häufig viel zu schnell unterwegs und schnitten die engen Kurven, hat Ulrike Rohlmann beobachtet. Zudem seien die Böschungen steil, die Absturzgefahr beim Ausweichen allgegenwärtig und die Fahrbahn generell zu schmal für einen Begegnungsverkehr von Lastern und Bussen. Zahlreiche große Sattelschlepper nutzten die Straße täglich als Abkürzung, obwohl sie für Lkw gesperrt sei. „Dazu kommen die schweren Baustellenfahrzeuge von Amprion, die von der Baustelle der Hochspannungsleitung nahe Brunscheid zur Baustelle gegenüber der Timbergstraße fahren. Das hat den Straßenrändern schon heftig zugesetzt, fast täglich werden Begrenzungspfähle umgefahren.“

Schlimmer noch: Mehrfach täglich komme es zu „wirklich lebensgefährlichen Situationen“, wenn sich Sattelschlepper und MVG- oder Schulbusse begegneten: „Es grenzt fast an ein Wunder, dass hier bisher nur kleinere Unfälle mit Blechschäden passiert sind. Nicht auszudenken, wie gravierend die Folgen sind, wenn ein Schulbus wegen eines notwendigen Ausweichmanövers den Abhang hinunter stürzt. Wir erleben solche Risikobegegnungen jeden Tag!“

Jetzt hofft man, dass die konkreten Sorgen und Ängste der Wettringhofer im nächsten Bau- und Verkehrsausschuss am 15. März thematisiert werden, wie es Gordan Dudas versprochen habe. Und nicht nur das: Sie hoffen vor allem auf Abhilfe durch wirksame Maßnahmen.