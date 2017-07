Hilferuf vom Verein Knapp

Lüdenscheid - „Die Knapper Straße hat ein gewaltiges Imageproblem“, findet Christian Jünemann, Vorsitzender des Knapp e.V. und erläuterte am Mittwoch im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt die Hintergründe.

Früher sei die Straße eine 1a-Lage mit einem breit gefächerten Angebot gewesen. Inzwischen bereite die Zusammensetzung der Geschäfte und die mangelnde Initiative der Eigentümer der 150 Immobilien ein großes Problem.

Vor gut zwei Jahren gründete sich aufgrund dieser Probleme der Verein Knapp mit 15 Mitgliedern: „Inzwischen sind es 22, darunter 18 Dienstleister, drei Eigentümer und ein Fördermitglied“, schilderte Jünemann die aktuelle Struktur. Der Knapp sei eigentlich ein interessantes und lebendiges Stadtviertel. Das habe der Verein bereits mit Marketingaktionen präsentiert. Doch unterm Strich bleibe die Erkenntnis: „Wir sind noch nicht sichtbar, werden nicht wahrgenommen. Aber das Viertel soll nicht veröden. Wir wollen es nicht abschließen.“

Er wolle keinesfalls auf die Stadt einprügeln, denn der Kontakt zu Peter Treu vom Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften sei gut. Er bilde die Schnittstelle zwischen Verein und Stadt.

Dennoch hatte Christian Jünemann auch Anregungen mitgebracht: So müssten aufgrund der angespannten Parkplatz-Situation wieder Kurzzeit-Parkflächen eingerichtet werden. In ein Gestaltungskonzept müssten alle Ladeninhaber eingebunden werden, um die Außendarstellung der Geschäfte zu verbessern. Es dürfe nicht nur an die Innen- und Oberstadt gedacht werden, sondern auch an den Knapp, denn „es darf keine Insellösung geben.“

Für die Sauberkeit müssten mehr Abfallbehälter aufgestellt werden. Ordnungsamt und Polizei sollten zur Abschreckung häufiger präsent sein. Denn es gebe Alkohol- und Drogenprobleme.

Schwer sei es zudem für den Verein, an Adressen der Immobilienbesitzer zu kommen. Briefe des Vereins an die Mieter und Ansprachen seien auf null Resonanz gestoßen. Jünemann bat die Verwaltung um Unterstützung: „Vielleicht helfen Schreiben der Stadt an die Besitzer. Als Einzelkämpfer kommen wir nicht weiter. Nur in der Gemeinschaft sind wir stark.“