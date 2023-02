Hilfe für Erdbebenopfer: Visa-Hürden machen Angehörigen im MK zu schaffen

Teilen

Die Alevitische Gemeinde Lüdenscheid hat seit Ende Januar einen neuen Vorstand (von links): Ümit Top, Baris Koc, Turgay Firat, Ali Ercan Mutlu, Mehmet Gürocak, Sezayi Temel, Döndü Ayibogan, Zehra Aydogan, Arzu Doganli, Inci Bilici und Ezgi Ayibogan. © Akbaba

Die Hilfe für die Opfer der Erdbeben in Syrien und der Türkei gestaltet sich als schwerer als gedacht. So berichtet der Vorstand der Alevitischen- und Ditib-Gemeinde Lüdenscheid von Visa-Hürden, die eine Einreise von Angehörigen nach Deutschland erschweren.

Lüdenscheid – Eine neue Visa-Regelung der Bundesregierung soll es Erdbebenopfern aus Syrien und der Türkei erleichtern, schnell und unbürokratisch bei ihren Verwandten unterzukommen. Was jedoch in der Theorie gut gemeint ist, scheitert häufig an der praktischen Umsetzung. Das zumindest berichten die Vorsitzenden der Alevitischen- und Ditib-Gemeinde in Lüdenscheid. Indes laufen ihre Spendenaktionen unvermindert weiter.

Auch im Märkischen Kreis scheint der Wille groß, die Angehörigen zu sich nach Deutschland zu holen. „150 Personen haben sich bereits beim Auswärtigen Amt über die Bedingungen für eine sogenannte Verpflichtungserklärung informiert“, sagte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens Anfang dieser Woche. Konkrete Termine waren zu diesem Zeitpunkt 18 vergeben worden, wirklich ausgestellt wurden bis Freitag drei Verpflichtungserklärungen.

Diese Diskrepanz liege vor allem an nach wie vor bestehenden bürokratischen Hürden, wie Sezayi Temel, Vorsitzender der Alevitischen Gemeinde Lüdenscheid, erklärt: „Auch wenn die Bearbeitungszeit für Visumsanträge verkürzt wurde, bleiben die Anforderungen im Wesentlichen dieselben.“ Daher sei es auch noch keinem Gemeindemitglied gelungen, seine Angehörigen zu sich in die Bergstadt zu holen. „Dabei wäre der Bedarf groß, viele unserer Verwandten leben in kleineren Dörfern außerhalb der Städte, auf die sich die ersten Hilfsaktionen konzentriert haben.“ Göksal Ücüncü, Vorsitzender der Ditib-Gemeinde, berichtet ähnliches: „Ich kenne jemanden der seit mehr als zehn Tagen versucht, seine Eltern nach Deutschland zu holen und dafür sogar extra in die Türkei geflogen ist.“ Bisher seien seine Bemühungen jedoch nicht von Erfolg gekrönt.

Benötigte Dokumente sind oft nicht mehr auffindbar

Denn die bis zu zehn Dokumente, die vom Erdbeben betroffene Menschen vorlegen müssen, wenn sie für drei Monate zu Verwandten nach Deutschland reisen wollen, besitze laut den Gemeindevorsitzenden kaum noch jemand. „Die hatte doch niemand bei sich, als die Erdbeben begannen“, sagt Ücüncü. „Und jetzt haben viele alles verloren und ihre Verwandten können ihnen trotzdem kaum helfen.“ Neben dem Pass müssen Betroffene unter anderem schriftlich belegen, dass sie im Erdbebengebiet wohnen und Verwandte in Deutschland haben.

Letztere müssen hingegen besagte „Verpflichtungserklärung für Besuchsaufenthalte“ beim Auswärtigen Amt beantragen. Termine hierfür seien „sehr kurzfristig zu realisieren“, unter anderem müssen dabei der Pass oder Personalausweis des Gastgebers und ein Foto vom Pass des Gastes vorgelegt werden. Arbeitnehmer und Selbstständige müssen weitere Einkommens- und Beschäftigungsnachweise erbringen (alle Informationen gibt es auf der Kreiswebseite). Die Ausstellung der Verpflichtungserklärung kostet eine Gebühr von 29 Euro.

Mammutaufgabe für neuen Vorstand

Speziell den Vorstand der Alevitischen Gemeinde stellt die Situation in Syrien und der Türkei vor enorme Herausforderungen, wurden die elf Mitglieder doch erst am 29. Januar – und damit rund eine Woche vor den Erdbeben – gewählt. „Unser erster Jahresplan war nicht von langer Dauer“, sagt Temel. „Schnell war klar, dass wir einerseits akut Hilfe leisten wollen, andererseits aber auch kontinuierlich weiter Spendengelder generieren möchten.“ Daher reise noch in dieser Woche eine zweiköpfige Delegation der Lüdenscheider Aleviten in die betroffenen Gebiete, um 3000 von bereits mehr als 10 000 gesammelten Euro persönlich zu verteilen und die Angehörigen in der Bergstadt mit Fotos und Videos von ihrer Familie zu versorgen. Eine Spendenaktion in Kooperation mit dem Dachverband Alevitischer Gemeinden in Deutschland solle indes noch mindestens ein Jahr laufen.

„Nichtsdestotrotz wollen wir auch im Stadtbild nach den Coronajahren wieder präsenter werden“, sagt Temel. „Mit mehr als 130 Mitgliedschaften – hauptsächlich Familienmitgliedschaften – zählen wir zu den größten Migrationsgemeinschaften in Lüdenscheid.“ Fest eingeplant seien beispielsweise ein Buffet, nachträglich zum Weltfrauentag am 11. März, in den Räumlichkeiten der Gemeinde Am Grünewald sowie eigene Stände am 1. Mai und beim Stadtfest. Zu den weiteren Aktivitäten zählen ein Baglama-Musikkurs und ein neu gegründeter Trekking-Club. „Es gehört zu unseren Grundsätzen, dass bei uns stets alle Menschen willkommen sind, ungeachtet ihrer Nationalität, Hautfarbe, Glaubensrichtung und Ethnie“, betont Temel. Man wolle diese Gelegenheiten nutzen, um die Aufmerksamkeit für die Hilfsbedürftigen hoch zu halten und weiter Spenden zu akquirieren. Doch auch ein anderes Thema steht in diesem Jahr besonders im Fokus: „Am 2. Juli 2023 jährt sich der Brandanschlag im Hotel Madimak in Sivas mit zahlreichen alevitischen Opfern zum 30. Mal. Wir sind es unseren Lieben und Angehörigen gegenüber schuldig, dass dieser Vorfall nie in Vergessenheit gerät“, sagt Temel.

Spendenaktionen der Lüdenscheider Gemeinden

Auch die Spendenaktion der Ditib-Gemeinde läuft unverändert weiter, Geldspenden werden in der Gemeinde am Lehmberg angenommen oder sind direkt auf das Konto mit der IBAN DE95 5023 4500 0141 4300 09, (Verwendungszweck: Türkei Erdbeben) möglich.

Das Spendenkonto der Aleviten hat die IBAN DE40 4476 1534 0203 4597 02 (Verwendungszweck: Erdbeben Türkei 2023 / Name, Anschrift). Der Frauenrat der Gemeinde verkauft zudem am Samstag ab 10 Uhr Waffeln in der Rewe-Filiale im Stern-Center (wir berichteten).