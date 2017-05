Warum werden Menschen fremdenfeindlich?

Dr. med. Gerhard Hildenbrand, Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Lüdenscheid, ging diesem Phänomen am Montag im Rahmen eines Vortrages im Haus 7 des Klinikums auf den Grund.

Die Veranstaltung fand auf Einladung des Lüdenscheider Forums Seele & Körper statt. Zunächst ging der Referent auf die Gründe der zunehmenden Ängste der Sesshaften vor den Fremden ein. „Der Mensch in der modernen Industriegesellschaft hatte noch nie so viele Freiheiten wie heute, muss aber auch mit einer zunehmenden Beschleunigung und Verkomplizierung moderner technologischer Entwicklungen und Lebensvorgänge zurecht kommen“, erklärte Hildenbrand. Dies führe bei vielen Menschen, die sich dadurch oft haltlos und wertlos fühlen, zunehmend zu Ängsten, insbesondere vor dem Unbekannten.



+ Dr. med. Gerhard Hildenbrand referierte. © Othlinghaus

„Viele sehen die Fremden, die zu uns kommen, nicht als Bereicherung, sondern als Bedrohung“, sagte der Referent. Dabei seien die Menschen in den Industrienationen zu einem großen Teil allein durch ihr Konsumverhalten selbst Schuld an der Migration. Ablehnung gegenüber Migranten und Fremdenfeindlichkeit fuße in aller Regel auf einem mangelnden Selbstbewusstsein der Menschen. So hätten zum Beispiel viele Bürger in den neuen Bundesländern den Eindruck, nach der Wiedervereinigung zu kurz gekommen und abgehängt worden zu sein, was sich nun in einem besonders ausgeprägten Fremdenhass in vielen der neuen Bundesländer niederschlage. „Zudem konfrontieren die Flüchtlingsbewegungen die Europäer mit Versäumnissen und Verfehlungen der Vergangenheit, die unbewusste Schuld- und Schamgefühle auslösen, die durch Verleugnung und Vermeidung wie die Abschottung der Grenzen, Projektion und vernunftsresistente Feindbildungen kompensiert werden“, sagte Hildenbrand.