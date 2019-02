"Highnoon" im Wohngebiet: Autofahrer tappen reihenweise in Radarfalle

© Nougrig at

© Nougrig at

Lüdenscheid - Raser im Wohngebiet: Nächste Kontrolle an Lüdenscheids neuem Schwerpunkt für Tempoverstöße, nächster Volltreffer in der Mittagszeit. Diesmal musste jeder sechste Autofahrer in der Tempo-30-Zone zahlen.

Erst vor zwei Wochen hatte die Polizei den Radarwagen an der Germanenstraße in Lüdenscheid postiert - und ein "außergewöhnliches Messergebnis" registriert. Damals waren 102 von 385 kontrollierten Fahrzeugen zu schnell - also sogar jeder Vierte.

Insofern ist die jetzige Quote von 16 Prozent sogar eine Verbesserung. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten am Montag zwischen 13.05 und 15.50 Uhr an der Germanenstraße 370 Fahrzeuge. Davon waren 59 zu schnell.

58 Verkehrsteilnehmer werden jetzt per Post die Zahlungsaufforderung für ein Verwarngeld erhalten. Sie waren bis zu 53 km/h schnell und werden zwischen 15 und 35 Euro berappen müssen. Zudem gab es eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Den negativen Höhepunkt markierte ein Verkehrsteilnehmer, der mit Tempo 56 in der 30er-Zone erwischt wurde. Die Polizei kündigte an, in dem Bereich auch weiterhin regelmäßig zu kontrollieren.

Häufiger waren die Beamten auch zuletzt an der Lösenbacher Landstraße im Einsatz. Hier sind regelmäßig zu viele Autofahrer viel zu schnell. Erlaubt ist innerorts Tempo 50. Bei der jüngsten Kontrolle mit dem Radarwagen am Montag gab es bei 570 kontrollierten Fahrzeugen 52 Verstöße. Tagesschnellster war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 90 km/h geblitzt wurde.

Lesen Sie auch:

Sexuelle Belästigung eines Mädchens (13) im Zug: Polizei schnappt Täter

Unbekannte verwüsten Lennepromenade mit Radlader - und zünden ihn dann an