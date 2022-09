Highlight im Oktober: Erste Nacht der Kultur in Lüdenscheid

Von: Susanne Kornau

Teilen

Die erste Nacht der Kultur steht: Ausschuss, Beirat, Einrichtungen sowie Vereine und andere Mitwirkende haben dafür in kurzer Zeit ihre Kräfte gebündelt. © Susanne Kornau

Ein Big Bang, ein Urknall für die heimische Kulturszene, soll es werden: Mit der ersten Nacht der Kultur am Samstag, 22. Oktober, möchten städtische Kultureinrichtungen gemeinsam mit Vertretern der freien Szene neue Maßstäbe setzen.

Lüdenscheid – Mit Schwerpunkt auf die erweiterte Altstadt will man die Menschen nach langer Corona-Durststrecke wieder an das heranführen, was die Stadt kulturell zu bieten hat. Der Fokus liegt dabei auf der erweiterten Altstadt mit insgesamt neun Anlaufstellen. An jeder Station erwartet die Neugierigen auf Schnuppertour ein besonderes Angebot – kostenlos, mitunter sogar verbunden mit einem Snack.

Ab sofort liegt vielerorts das quadratisch-handliche Heftchen mit der stilisierten nächtlichen Stadtansicht aus. Es ist wie gemacht zum Nachschlagen auf dem Weg durch Alt- und Innenstadt, damit man nur nichts verpasst auf dieser abwechslungsreichen Tour: Musik, Theater, Workshops, Lesungen, Jazz und japanische Kampfkunst, Zauberer, Clowns und Chöre, Kostümversteigerung im Kulturhaus, die „Open Stage“ von Studio 19 im Eigenart oder den Lampenfieber-Auftritt in der neuen Musikschule. Zum Beispiel. Vereinzelt werden Anmeldungen empfohlen. Im Netz gibt’s dazu Infos auf der Mensch-Altstadt-Seite.



Neustart fürs kulturelle Leben

Genau vor einem Jahr habe er den Antrag nach einer Idee im Kulturausschuss eingereicht, erinnerte sich Ausschuss-Vorsitzender Dominik Hass (SPD) bei der Programmvorstellung. Es sei bemerkenswert, was daraus alles entstanden sei: „So bunt, so viel.“ Kulturbeirat und Einrichtungsleitungen hätten die Idee perfekt umgesetzt.



Die Hoffnung ist entsprechend groß, dass aus diesem Aufschlag ein alle Generationen verbindender Neustart fürs kulturelle Leben wird.



Stationen sind: Tanzschule S, Altstadtbüro, Stadtbücherei, Ge-Denk-Zellen, Volkshochschule, Eigenart, Kulturhaus, Musikschule, Museum & Galerie. Dahinter stecken insgesamt mehr als 50 Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aus der Lüdenscheider Kulturszene, die zwischen 18 und 22 Uhr ein umfangreiches Programm bieten. Der Ausklang gegen 22 Uhr hat den Hintergrund, dass dann auch die umliegende Gastronomie noch vom Betrieb in der Stadt profitieren dürfte.