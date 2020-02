Hier wird Weiberfastnacht gefeiert

Lüdenscheid - Auch in Lüdenscheid wird Karneval gefeiert. Hier haben eine Übersicht, welche Veranstaltungen an Weiberfastnacht stattfinden.

Traditionell wird an Weiberfastnacht, 20. Februar, wieder bei Dahlmann gefeiert. Der Fummel-Tummel-Ball findet wieder im Saal der Gaststätte statt. Für die passende Stimmung sorgt DJ René mit alten und neuen Karnevals- sowie Partyhits. Gegen 23 Uhr wird zudem ein Stripper auftreten. In der Kneipe selbst legt DJ Dirk von Eagle Entertainment auf. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro plus Gebühr. Einlass ist ab 18 Uhr; bis 21 Uhr gibt es auch ein Begrüßungsgetränk.

Im Foyer der Schützenhalle am Loh wird ebenfalls Weiberfastnacht gefeiert. Zum fünften Mal veranstaltet die Eventfabrik Südwestfalen die Altweiber Fastennacht. Ab 19 Uhr legt DJ Dirk Weiland auf und sorgt nicht nur mit Karnevalsmusik, sondern auch mit Hits aus den 80er-, 90er-Jahren und Charts – eben einer guten Mischung – für die passende Stimmung. Und die war in der Vergangenheit gut, erinnert sich Dirk Weiland: „Die Gäste kommen alle verkleidet und feiern ausgelassen.“ Es werden Cocktails gemixt, und es gibt eine Kleinigkeit zu essen. Männer sind bei der Feier genauso willkommen wie Frauen, sagt der Veranstalter und zwar – anders als bei anderen Feiern zu Weiberfastnacht – schon von Anfang an. Tickets gibt es für neun Euro in der Schützenhalle, bei der Eventfabrik Südwestfalen und im Klein Oho im Stern-Center. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten elf Euro.

Die Lebenshilfe Lüdenscheid lädt für Freitag, 21. Februar, zu einer Karnevalsparty auf dem Gutshof Wigginghausen ein. Bei Karnevalsmusik, etwas zu essen sowie zu trinken sind nicht nur die Bewohner der Lebenshilfe, sondern alle, die gerne mitfeiern wollen, willkommen. Die Lebenshilfe bittet um eine Anmeldung unter der Rufnummer 0 23 51/6 68 02 09, um besser planen zu können. Im Eintrittspreis von fünf Euro ist auch das Büffet enthalten ist. Eine Kostümierung ist gewünscht. Los geht es um 18 Uhr, das Ende der Feier ist für 21 Uhr anvisiert.