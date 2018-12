Hier werden die "Walk the Line"-Pavillons abgerissen

Fotostrecke online

+ © Nougrigat In dieser Woche hat der Abriss der neun Pavillons an der Bahnhofsallee begonnen. © Nougrigat

Lüdenscheid - Noch im vergangenen Jahr erstrahlten sie im Rahmen des „Walk the Line"-Festivals in bunten Farben und lockten tausende Partybegeisterte an – seit dieser Woche werden die neun Pavillons entlang der Bahnhofsallee dem Erdboden gleichgemacht.