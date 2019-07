Hier lernt niemand schwimmen: Becken als Möbel-Halde missbraucht

Lüdenscheid – Erhalt oder Abriss? Kindertagesstätte oder Privatschule? Quartier mit Sozialwohnungen? Ideen für eine Folgenutzung der leer stehenden Hermann-Gmeiner-Schule am Dickenberg gab und gibt es viele.

Doch was ließe sich tatsächlich realisieren – und zu welchem Preis? Diese Fragen beschäftigen auch die Mitglieder der heimischen Sozialdemokraten. Grund genug, sich einmal selbst ein Bild vor Ort zu machen – „um zu wissen, worüber wir sprechen“, erläuterte SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Voß den Hintergrund der Ortsbegehung, an der auch Vertreter der ZGW (Zentrale Gebäudewirtschaft) sowie Bürgermeister Dieter Dzewas teilnahmen.

Gemeinsam ging es durch das Gebäude, das zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, nun aber seit einigen Jahren leer steht. Lediglich die Turnhalle werde nach wie vor stark genutzt. Eine Tatsache, die auch die Sozialdemokraten am Dienstagabend in ihre Überlegungen einbezogen.

Erhalt, aber zu welchem Preis?

Ist eine Abtrennung der Halle vom Schulgebäude und damit der Erhalt möglich – und zu welchem Preis?, war beispielsweise eine der Fragen. Beeindruckt zeigte sich die Gruppe von der Lage der Schule sowie der Größe des Geländes: Immerhin umfasst die Fläche knapp 10.000 Quadratmeter, der größte Teil davon Bauland, der Rest Forstfläche.

Durch die noch genutzte Turnhalle und die Heizzentrale führte der Weg zum Lehrschwimmbecken, in dem derzeit Möbel gelagert werden. Auch dessen Reaktivierung steht nach wie vor im Raum. Durch den Verwaltungstrakt, mitunter geprägt von Vandalismusschäden, und die Klassenräume endete der Rundgang schließlich in der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Mit den neu gewonnenen Eindrücken geht es nun zurück in die Beratungen.