Hier gab es keinen Alkohol! Aus für Café Extra Dry

Lüdenscheid – Mit einem letzten Eisfest hat sich das Team des Cafés Extra Dry verabschiedet. Die alkoholfreie Begegnungsstätte des Blaukreuzvereins an der Kluser Straße 1a ist ab sofort geschlossen.

Das hängt zum einen mit dem Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen. Laut Teamleiterin Gaby Passow besteht ihr Team nur noch aus wenigen älteren Personen, die aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht bis zur Höchstgrenze belastbar sind.

Es sei nicht möglich, die Arbeit des im Juni plötzlich verstorbenen Frank Nickel aufzufangen, der – neben Andreas Hartwig – Mitarbeiter der ersten Stunde und 26 Jahre lang ständig im Einsatz war. Hinzu komme, dass die Gebäudefrage nicht gelöst sei.

"Müssen dazu bereit sein"

Es sei fraglich, ob ein Standortwechsel beziehungsweise eine Fortsetzung der Arbeit unter veränderten Bedingungen möglich ist. „Uns vom Mitarbeiterteam tut es leid, dass wir das Café Extra Dry schließen müssen“, erklärte Passow, „Aber wir müssen dazu bereit sein, andere Wege zu gehen“.

Ihre Nachricht wurde von der Gästeschar, die sich am Samstag zum letzten Eisfest im Extra Dry eingefunden hatte, mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Der Einladung zur letzten Veranstaltung an dem beliebten Ort waren so viele Menschen – darunter der Vorsitzende des Blaukreuz-Kreisverbandes, Michael Knaack, und seine Ehefrau Veronika – gefolgt, dass noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten.

"Ein Strauß fröhlicher Erinnerungen"

Zum letzten Mal wurden alle mit Eiskreationen verwöhnt, die sie sich nach ihren eigenen Wünschen aus ihren Lieblingseissorten, frischen Früchten, Sahne und köstlichen Soßen zusammenstellen lassen konnten.

„Der Blaukreuzverein betrachtet es auch als stolzen Erfolg, 26 Jahre eine so schöne Einrichtung gehabt zu haben, mit denen er einen Strauß bunter und fröhlicher Erinnerungen verbindet“, mit diesen Worten erklärte Gaby Passow, dass man trotz der traurigen Nachricht allen Grund habe, für alles dankbar zu sein, was man im Café Extra Dry erlebt habe.