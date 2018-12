An diesen Stellen gibt es in Lüdenscheid Weihnachtsbäume zu kaufen

Das müssen Sie in diesem Jahr pro Meter zahlen

+ © Mester Diese Blaufichte wird ihrem Namen gerecht; nicht alle schimmern so bläulich. © Mester

Lüdenscheid - Bereits Ende November hat das Weihnachtsbaumgeschäft begonnen - doch wo gibt es die Tannen in Lüdenscheid zu kaufen und was kostet der Meter in diesem Jahr?