Der Blick auf die Mahnbescheide im MK

Von: Jutta Rudewig

Der Kabarettist HG Butzko spielt im Kulturhaus sein Programm. © Kronenberger

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen? Aber mal ehrlich, damit war doch nicht gemeint, dass die Blagen die Leihgabe zurückfordern, bloß, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben!“ Das sagt der Kabarettist HG Butzko über sein Progrmm.

Lüdenscheid - Butzko wagt am Freitag, 16. Dezember, ab 20.30 Uhr im Kulturhaus einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts und auf „alle Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen der letzten 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien“, wie er sagt.

Es sei an der Zeit, Bilanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern. Und deswegen beleuchtet der Gelsenkirchener noch mal alle Lügen „also nicht alle. Dann würde das Programm vier Tage dauern.“

Aber wenn man verstehen will, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, müssten die Verbindlichkeiten der Vergangenheit vollstreckt werden, damit das Unverbindliche in Zukunft auf der Strecke bleibt. Karten für die Vorstellung gibt es für 15,50 bis 16,50 Euro plus Gebühren an der Theaterkasse.

Die Öffnungszeiten der Theaterkasse

Ab sofort und bis zum 23. Dezember 2022 gelten folgende Öffnungszeiten:

Dienstag, Donnerstag und Samstag: 10 bis 13 Uhr

Mittwoch und Freitag: 15 bis 18 Uhr

Die Tages- und Abendkasse ist immer eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn besetzt.

Tagesaktuelle Änderungen sind wie immer auf der Startseite der Webseite und auf der Facebook-Seite des Kulturhauses zu finden.