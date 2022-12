Keine Mahnbescheide im Kulturhaus Lüdenscheid

Von: Jutta Rudewig

Der Kabarettist HG Butzko hat seinen Auftritt abgesagt. © Kronenberger

Letzte Woche die John-Porno-Band, jetzt hat es den Kabarettisten HG Butzko erwischt. Sein Auftritt im Kulturhaus ist abgesagt.

Lüdenscheid - „Wir freuen uns zwar, dass unser Spielbetrieb läuft, dennoch ist Corona leider noch nicht aus der Welt. Und ja, es gibt sie noch, die ganz normalen Grippe- und andere Viren“, sagt Kulturhausleiterin Rebecca Egeling: „Leider blieb hiervon auch unser Künstler für das Bistro K am Freitag, 16. Dezember, nicht verschont.“

Der Kabarettist wollte Freitagabend im Theatersaal auftreten und einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts und auf „alle Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen der letzten 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien wwerfen . Daraus wird nun nichts.

Herr Butzko teilte uns soeben mit, dass er alle Auftritte für dieses Wochenende absagen muss.

Egeling: „Herr Butzko teilte uns soeben mit, dass er alle Auftritte für dieses Wochenende absagen muss. So auch unseren in Lüdenscheid. Wir bedauern daher, die Veranstaltung am Freitag absagen zu müssen. Wir bemühen uns aktuell um einen Nachholtermin.“

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin.