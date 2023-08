Herzschrittmacher für Hunde rettet Snoopy (13) das Leben

Langer Leidensweg

+ © cilsik Anke und Günther Scholz haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihrem Hund Snoopy das Leben zu retten. © cilsik

Ein Herzschrittmacher hat dem 13-jährigen Snoopy das Leben gerettet. Doch bis es dazu kam, war es ein langer Leidensweg für den kleinen Terrier.

Lüdenscheid – Das Snoopy noch am Leben ist, grenzt an ein Wunder. Der 13-jährige Westhighland White Terrier hat in den vergangenen Monaten viel durchgemacht und verdankt sein Leben wohl nur der unerschütterlichen Liebe seiner Herrchen – und den elektrischen Impulsen eines kleinen Apparats in seinem Nacken. Denn Snoopy hat seit fast drei Monaten einen Herzschrittmacher.

Der lange Leidensweg des kleinen Terriers begann bereits im Dezember – und wider Erwarten nicht mit dem Herzen. „Alles fing damit an, dass er immer lethargischer wurde und sich regelmäßig übergeben musste“, erinnern sich die Lüdenscheider Anke und Günther Scholz, die Snoopy kennen, seitdem er vier Monate alt war.

Was zunächst vielleicht nicht gravierend klingt, bekam durch ein Blutbild eine dramatische Wendung: Sein Haustierarzt gab Snoopy aufgrund miserabler Milz- und Leberwerte nur noch wenige Wochen zu Leben. Doch war das Krankheitsbild derart konfus, dass er seinen Herrchen die Tierklinik Betzdorf empfahl.

„Das hat sich definitiv gelohnt. Nach umfangreichen Ultraschall- und CT-Untersuchungen wurde klar, dass die schlechten Leberwerte auf auf ein Antibiotikum zurückgingen, das Snoopy nicht gut vertragen hat“, sagt Günther Scholz.

In der Milz habe sich jedoch ein Tumor offenbart – der aber glücklicherweise noch nicht gestreut hatte. Eine OP konnte also Abhilfe schaffen, im Februar kam Snoopy das erste Mal unters Messer.

Keine dauerhafte Verbesserung: Snoopy brauchte einen Herzschrittmacher

„Danach ging es ihm zunächst wieder besser. Er war zwar immer noch nicht so agil wie früher, aber mit 13 hat er ja auch schon ein stolzes Alter“, sagt Anke Scholz – Westhighland Terrier haben eine Lebenserwartung von 16 bis 18 Jahren.

Doch war der Friede nicht von Dauer: „Nur wenige Wochen später ist Snoopy dann immer wieder aus dem Nichts umgekippt. Er war dann für Sekundenbruchteile ohnmächtig, bevor dann augenscheinlich wieder alles normal war.“ Die Scholz’ zögerten nicht und wurden erneut in Betzdorf vorstellig.

Ein Langzeit-EKG zeigte: Mit Snoopys Herzen ist alles in Ordnung, bloß wird es nicht mehr richtig angesteuert – Snoopy braucht einen Herzschrittmacher. „Wir wussten gar nicht, dass es so etwas gibt, aber da Snoopy keine Herztabletten verträgt, war es plötzlich unsere einzige Option“, sagt Günther Scholz. „Wir haben schon einmal einen jungen Hund wegen einer Lungenembolie verloren. Damals konnten wir nichts tun – das war nun zum Glück anders.“

Die beiden scheuten keine Kosten und Mühen und nahmen rund 5500 Euro in die Hand, um ihrem Liebling die OP zu ermöglichen. Dieses Mal ging es dafür nach Gießen. Die dortige Universitätsklinik hat sich auf das Einsetzen von Herzschrittmachern spezialisiert und mit drei bis vier Terminen pro Monat sogar eine gewisse Routine in diesem zunächst wohl ungewöhnlich klingenden Eingriff. Schon am 10. Mai lag Snoopy zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem OP-Tisch.

+ Nach der OP war Snoopy sichtlich mitgenommen. Ein Verband verhinderte, dass er sich die Naht aufkratzt. © scholz

„Wie uns erklärt wurde, ist das Prinzip dabei ähnlich wie beim Mensch“, sagt Anke Scholz. „Das Gerät wurde in Snoopys Nacken eingesetzt und sendet über zwei Drähte elektrische Impulse zum Herzen, wenn es zu langsam schlägt oder aussetzt.“

+ Mittlerweile tobt Snoopy wieder ohne Einschränkungen im Garten herum. Auch ausgiebige Spaziergänge oder ein Tag am Strand sind kein Problem. © Malte Cilsik

Der Eingriff verlief problemlos und sollte bald Wirkung zeigen: „Schon nach wenigen Wochen war er nicht mehr wiederzuerkennen. Er tobt wieder im Garten wie ein junger Welpe“, freut sich Günther Scholz.

+ Die Strapazen der vergangenen Monate sieht man dem Terrier kaum noch an. © Malte Cilsik

Zwar müsse Snoopy fortan elektromagnetische Felder wie bei Induktionsherden oder Kaufhaustüren meiden, aber prinzipiell spreche nichts dagegen, dass er ein noch stolzeres Hundealter erreicht als ohnehin schon. Zumindest verdient hätte er es sich nach den Strapazen wohl allemal.

