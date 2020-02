Wie herzlos! Frau blickt in den Hausflur und verzweifelt sofort

Lüdenscheid - Die Polizei Lüdenscheid versucht eine besonders herzlosen Übeltäter zu finden. In ihrer Not hatte die geschädigte Frau die Beamten gerufen.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Wochenende in einem Wohnhaus an der Werdohler Landstraße in Lüdenscheid. Eine Frau meldete sich bei den Beamten, um einen Diebstahl zu melden.

Beim Blick in ihren Hausflur verzweifelte sie sofort. Um das Haus sicher verlassen zu können, ist sie auf einen Rollator angewiesen. Die Gehhilfe, die die 68-Jährige zuvor im Flur abgestellt hatte, war verschwunden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas über den Verbleib des Rollators sagen können den oder die herzlosen Täter an der Werdohler Landstraße mit einem Rollator gesehen haben. Unwahrscheinlich ist, dass sie auf den Rollator angewiesen waren.

Hinweise erbittet die Polizeiwache in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990.