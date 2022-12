Herzlichen Glückwunsch: Lüdenscheiderin feiert heute ihren 100. Geburtstag

Von: Leon Malte Cilsik

Viele der gemeinsamen Segeltörns kann Ingeburg Fastenrath heute noch auf dem Globus nachziehen. © Malte Cilsik

„Aber das kennen Sie ja schon gar nicht mehr.“ Dieser Nebensatz fällt des Öfteren, wenn Ingeburg Fastenrath, geborene Schütte, in Erinnerungen schwelgt und einen an ihren Gedanken teilhaben lässt. Wie soll es auch anders sein – immerhin wird die Lüdenscheiderin am zweiten Weihnachtstag stolze 100 Jahre alt. Und genug zu erzählen hat sie zweifellos, war ihr Langeweile doch stets ein Fremdwort.

Lüdenscheid - 1922 in Lüdenscheid geboren, wuchs Fastenrath an der Honseler Straße auf. „Ich habe schon früh zuhause mit angepackt“, erinnert sie sich. Das musste sie auch, ihre Mutter verstarb, als sie zwölf Jahre alt war und noch am Tinsberg zur Schule ging. „Ich wollte meinem Vater helfen, musste die Familie zusammenhalten.“

Und manchmal auch einfach nur etwas zu essen besorgen. Dafür nahm sie als Jugendliche regelmäßig mit Bahn und zu Fuß den Weg nach Rospe bei Gummersbach auf sich. Ihr Onkel und Vetter betrieben dort gemeinsam eine Landwirtschaft.

Von klein auf bewies die Jubilarin Ausdauer, von der sie Zeit ihres Lebens zehren sollte. 1936 machte sie ein Pflichtjahr in einem Textilgeschäft an der Knapper Straße, dort anschließend eine kaufmännische Lehre. Damals traf sie auch erstmals „ihren“ Günter. „Ich war auf dem Weg ins Kino, wir begegneten uns an der Ecke Werdohler Straße / Wilhelmstraße“, erinnert sie sich noch genau, „der Bürgersteig war so eng, dass wir kaum aneinander vorbeigehen konnten.“ Sie musste ihn beindruckt haben, wenig später gab es ein erstes Treffen im Wiedenhof.



Während der Kriegszeit leistete Fastenrath Arbeitsdienst beim Fernmeldeamt in Swinemünde. „Das kennen Sie zum Glück nicht mehr“, nimmt sie an. Als ihr Günter im Krieg verletzt wurde, nahm sie ohne zu Zögern die nächste Bahn über Hohenelbe nach Spindlermühle im Riesengebirge. „Ich musste damals bestimmt noch 20 Kilometer durch den hohen Schnee laufen, bis ich endlich beim Lazarett war“, erzählt Fastenrath. Es hat sich gelohnt: Noch vor Ort verlobten sie sich, 1944 folgte die Hochzeit in der Erlöserkirche.



Stets wohnhaft in Lüdenscheid, kam Fastenrath beruflich auch weiterhin rum. Nachdem 1947 und 1951 ihre Kinder geboren wurden, entschied sie sich für eine beruflichen Neuanfang. Ab 1958 arbeitete sie erst im Lüdenscheider Klinikum, war später dann für einen Neurologen tätig. „In dieser Zeit habe ich viele Kongresse besucht, in Deutschland und ganz Europa“, sagt sie.

Auch nach dem Eintritt in die Rente war es noch zu früh für sie, einen Gang zurückzuschalten, im Gegenteil: Fastenrath machte eine Ausbildung zur Fußpflegerin und arbeitete weiter bis ins hohe Alter. „Ich wollte meinen Mann unterstützen“, begründet sie rückblickend ihre Rastlosigkeit.



Ihr Günter war ein Künstler, ein Freigeist, wie sie sagt. Textilingenieur, Kameramann, Segellehrer, liest sich seine durchaus unkonventionelle Vita. „Segeln war unser beider Leidenschaft. Wir haben fast die gesamte Nord- und Ostsee und das Mittelmeer bereist“, erzählt die Lüdenscheiderin. Ihr längster „Törn“: Von den Kanaren nach Marseille – in einer Woche.

Die gemeinsamen Reisen durchbrachen immer wieder das arbeitsreiche Leben der beiden: „Viel Freizeit hatte ich nie, gelesen oder ferngesehen habe ich selten“, sagt Fastenrath. Hatte sie doch einmal eine ruhige Minute, widmete sie diese der Gartenarbeit oder füllte die Stille mit klassischer Musik, gerne von Mozart, Bach oder Beethoven. „Am liebsten mochte ich immer Chopin“, stellt Fastenrath klar, „aber“ – man ahnt es – „den kennen Sie ja schon gar nicht mehr.“



Ihren großen Tag verbringt die Jubilarin in Gesellschaft von Familie und langjährigen Lebensbegleitern, teilt sie mit. Die Organisation übernehmen ihre Kinder, sodass sich Fastenrath – ganz untypisch – entspannt zurücklehnen kann.