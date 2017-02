Wir gratulieren! Else Rau aus Lüdenscheid wird am Donnerstag 100 Jahre alt

Else Rau wird ihren 100. Geburtstag am Donnerstag im Kreises ihrer Familie feiern.

Lüdenscheid - Else Rau wurde im Ersten Weltkrieg geboren, den Zweiten Weltkrieg erlebte sie als junge Frau. Sie bekam die innerdeutsche Teilung mit, den Mauerbau, die Wiedervereinigung... Am Donnerstag feiert die Lüdenscheidern ihren 100. Geburtstag.

Else Rau wurde am 9. Februar 1917 in Ahlen geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach Schulbesuch und Ausbildung zur Hauswirtschafterin heiratete sie 1940 den Studienassessor Dr. Erich Rau. Aus ihrer Ehe gingen die beiden Söhne Karlheinz und Ulrich hervor, die auch in Lüdenscheid wohnen.

In der entbehrungsreichen Nachkriegszeit zog die Familie 1952 in ihre heutige gemeinsame Heimatstadt Lüdenscheid, wo der Ehemann der Jubilarin eine feste Anstellung am Lyzeum, später Geschwister-Scholl-Gymnasium, bekam. Ihr Mann verstarb 2002, kurz nach ihrer Diamantenen Hochzeit.



Bis zu dieser Zeit pflegte Else Rau ihre Hobbies Gesang und Yoga mit viel Energie und Begeisterung. Krankheitsbedingt lebt Else Rau seit Ende 2008 im Dietrich-Bonhoeffer-Altenzentrum, wo sie täglich von einem ihrer Söhne besucht und durch das Pflegepersonal liebevoll betreut wird.



Ihr Gesundheitszustand lässt leider eine größere Feier zu ihrem heutigen 100. Geburtstag nicht mehr zu, sodass ihr Ehrentag im engsten Familienkreis mit Kindern, Schwiegertochter und Enkel gefeiert wird. Auch die Lüdenscheider Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an ihre jahrzehntelang treue Leserin an.