Sauerländer Jungs gewinnen Preisgeld – und schicken Hilfe in die Ukraine

Bei der Sponsoring-Initiative „Wir.Vereint.“ der Stadtwerke setzten sich die Sauerländer Jungs gegen 19 weitere Vereine durch. Für das Preisgeld hat der Verein schon einen Verwendungszweck.

Lüdenscheid – Die jüngste Sponsoring-Initiative „Wir.Vereint.“ der Stadtwerke ist beendet. 20 gemeinnützige Vereine oder Organisationen aus Lüdenscheid haben sich mit ihren Projekten um insgesamt 15 000 Euro aus dem Fördertopf der Stadtwerke beworben, teilt der Versorger mit. Bis Freitag konnten die Stadtwerke-Kunden abstimmen. Dabei gaben sie insgesamt fast 15 000 Stimmen ab.

Sauerländer Jungs gewinnen mit 2030 Stimmen – Preisgeld geht in die Ukraine

Den Sieg konnten die Sauerländer Jungs mit 2030 Stimmen feiern. Die 1500 Euro für den ersten Platz werde der Verein nutzen, um einen weiteren Hilfstransport in das Kriegsgebiet in die Ukraine durchzuführen. Knapp dahinter belegte die Rettungshundestaffel Märkischer Kreis mit 2010 Stimmen den zweiten Platz. Der Verein wolle mit dem Fördergeld neue Kenndecken und Zuggeschirre für die Rettungshunde anschaffen. Mit 1460 Stimmen landete der SV Hellas Lüdenscheid auf dem dritten Platz. Mit den Fördermitteln in Höhe von 1500 Euro sollen Matten und weiteres Equipment für die Cheerleader-Gruppe angeschafft werden.

Mit dem gewonnenen Preisgeld wollen die Sauerländer Jungs einen weiteren Hilfskonvoi in die Ukraine organisieren. © Thomas Machatzke

Neben den drei Erstplatzierten dürfen sich auch noch die Plätze vier und fünf über jeweils 1500 Euro freuen. Die Teilnehmer auf den Plätzen sechs bis zehn erhalten je 1000 Euro, die Plätze elf bis 15 unterstützen die Stadtwerke mit je 500 Euro. Im Herbst wird die zweite diesjährige Runde der Sponsoring-Initiative durchgeführt. Alle Platzierungen gibt es auf der Seite der Stadtwerke.