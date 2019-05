Ein Herz für Brügger Mauersegler: Balkone erst nach der Brutzeit

Lüdenscheid - Keine Balkone in der Brutzeit: Hausbewohner in Brügge wollen Lebensraum der Mauersegler schützen.

Der Sommer ist für die Brügger Mauersegler wohl gerettet. Auch in diesem Jahr können die Vögel aller Voraussicht nach im Dach des Hauses an der Volmestraße 129 in Ruhe nisten. Und die Gruppe der Flugtiere – sie zieht immer zur warmen Jahreszeit aus Afrika zu besagtem Gebäude an der Volme – ist vor wenigen Tagen auch schon angekommen. Die schrillen Rufe und rasanten Loopings beweisen es.

Der Grund für das weiter anhaltende Wohlergehen der Mauersegler: Den angekündigten Anbau von Balkonen an dem Haus dürfte es in den nächsten Monaten kaum geben. Ein solches Projekt hätte die gefiederten Gäste gefährden oder vertreiben können. Sagen heimische Naturschützer. Und die Stadtverwaltung sieht die Sache ähnlich.

Doch der Reihe nach. Das Haus, das die Mauersegler so mögen, stammt aus dem Jahr 1875 und bietet unterhalb des Daches Schlupflöcher für Vögel. Einst gehörte die Immobilie einer Wuppertaler Eisenbahner-Vereinigung. Inzwischen ist das börsennotierte Wohnungsunternehmen LEG mit Sitz in Düsseldorf Eigentümer des historischen Bauwerks.

Der vor Zeiten gefasste Plan der Eigentümer, Balkone an der Fassade anzubringen, löste bei den älteren Bewohnern durchaus Unruhe aus – sie fürchten Baulärm, Schmutz und am Ende eine Mieterhöhung. Dann kam die Angst hinzu, die Baumaßnahme sei genau in der Brutphase der Mauersegler angepeilt. Ein Mieter alarmierte daher den Brügger Naturschützer Manfred Künsting.

Der organisierte eine kleine Demo vor dem Haus (wir berichteten) und rief im Lüdenscheider Rathaus an. Künsting sagt: „Wir sind nicht gegen die Balkone, wollen aber, dass sie nach der Brutzeit angebracht werden. Dann kommen die Mauersegler auch wieder.“

Das Problem ist auch bei der Stadtverwaltung erkannt – der Mauersegler gilt als geschützte Art. Auf LN-Anfrage teilte Hans Jürgen Badziura – er leitet den Fachdienst Umweltschutz und Freiraum – indes mit, dass bisher gar kein Bauantrag für die Balkone vorliegt – die beste Lebensversicherung für die Mauersegler.

Käme ein Antrag noch, würde es ein „Bauberatungsgespräch“ zwischen Stadt, Kreis und Antragsteller geben – mit dem Ziel, den Balkon-Anbau zu verschieben. Gute Kunde also für die mehr als 200 Stundenkilometer schnellen Vögel.