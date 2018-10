Rennautos und Spezialfahrzeuge zum Ausprobieren 

Herbstfest in der Siku-Modellwelt

+ © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Für die ganze Familie legte die Siku/Wiking Modellwelt am Wochenende ein buntes, fröhliches Herbstfest mit vielfältigen Aktionen und Spielangeboten auf. An zwei Tagen hatten Besucher aus nah und fern Gelegenheit, die große, weite Welt der Spielzeugfahrzeuge zu erkunden. Sogar aus Frankfurt und Bremen reisten Sammler zur jährlichen Tradionsveranstaltung an.