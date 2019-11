Herbst-Weinmesse in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Am Samstag findet in Lüdenscheid eine Herbst-Weinmesse statt bei der über 200 Weine kostenlos verkostet werden können.

Am Samstag, 9. November, findet in Eichelhardts Weinkontor, Südstraße 70, von 11 bis 18 Uhr die alljährliche Herbst-Weinmesse statt. Weinmacher aus Baden, Pfalz, Franken, Rheinhessen und Württemberg, aber auch internationale Kollegen aus Frankreich, Italien und Spanien werden ihre aktuellen Tropfen kredenzen, heißt es in der Ankündigung.

Zudem werde es neue Weine aus Südafrika, Chile und Argentinien geben. Über 200 Weine können kostenlos verkostet werden.

Die Bandbreite erstrecke sich vom preiswerten „Schoppen“ bis zum anspruchsvollen Speisebegleiter. Ausgesuchte Spirituosen wie Gin, Rum und Whisky runden die Verkostungspalette ab. Zudem gibt es eine Tombola.