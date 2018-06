RB 52: Ab Herbst winkt mehr Komfort samt Wlan im Zug nach Dortmund

Lüdenscheid - Noch in diesem Jahr wird die Regionalbahn 52 (RB) mit modernster Ausstattung von Lüdenscheid nach Dortmund fahren.

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, lösen voraussichtlich schon ab Juli, spätestens aber ab Herbst die Züge vom Typ Pesa Link (polnischer Hersteller Pesa) die derzeit eingesetzten Fahrzeuge älterer Bauart ab.

Sie werden sukzessive im Sauerland-Netz auf den Linien RB 52, 43, 53 und 54 sowie RE 17 und 57 zum Einsatz kommen, teilte die DB mit.

Für die Kunden der DB bedeute das vor allem eine neuere und komfortablere Ausstattung – und das in allen Zügen auf den Strecken, denn in der Vergangenheit waren verschiedene Zug-Typen unterwegs, die teilweise bis zu 30 Jahre alt sind, teilte Dirk Pohlmann als Sprecher der Bahn für Nordrhein-Westfalen (NRW) mit. „Natürlich sind diese Züge in nicht so einem schönen Zustand wie die nagelneuen.“

"Wlan von Verfügbarkeit abhängig"

Die modernen Triebzüge werden mit WlanN-Systemen ausgestattet sein, wobei „die Umsetzung natürlich auf die Auslastung und Verfügbarkeit auf den Strecken ankommt“, betonte Pohlmann.

Ob und wo Wlan für die Kunden verfügbar sein wird, werde entsprechend getestet. „Darüber hinaus verfügt der neue Zug-Typ über Steckdosen auch an den Sitzplätzen der zweiten Klasse, es gibt Ticketautomaten im Zug und eine neue Klimaanlage.“

Große Fahrradabteile seien ebenfalls vorhanden und es gebe ein Abteil für Rollstühle. „Die Sitze sind natürlich auch moderner und die Züge sind mit der neuesten Motoren-Generation ausgestattet, die auch energiesparender ist als die vorherige“, sagte Pohlmann weiter.

„Wir haben den Start gemacht – die Lokführer werden gerade ausgebildet und wir hoffen, dass im Interesse der Fahrgäste alles zuverlässig funktionieren wird.“