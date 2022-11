Affentheater in Birkenstock-Sandalen im MK

Von: Jutta Rudewig

Herbert Knebel und sein Affentheater gastieren Freitagabend im Kulturhaus. © Thomas Willemsen

Männer in braunen Hosen, Hawaii-Hemd oder Birkenstock-Sandalen, in engen Trainingshosen und mit der unvermeidlichen Kappe auf dem Kopf des Chefs – Herbert Knebels Affentheater ist zurück auf der Bühne. Am Freitagabend, 11. November, präsentiert die schräge Truppe ab 20 Uhr im Kulturhaus das Programm „Fahr zur Hölle, Baby!

Lüdenscheid – Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Deutschlands berühmteste Rentnerband schon unterwegs auf den Bühnen. Auch in Lüdenscheid machten sie dabei schon mehrfach Halt in ihren legendären Outfits mit Hornbrillen, Kappe, Perücke und Hosenträgern.

Noch Tickets zu haben

„Auch mit unserem neuen Programm sind wir unserem Motto treu geblieben. Kommt einfach vorbei und lasst euch überraschen. Als das Programm fertig war, waren wir auch überrascht. Von unseren teuflisch guten Ideen, höllisch heißen Rhythmen und engelsgleichen Chören“, heißt es seitens des Affentheaters.

Tickets für die Show Beginn der Show ist um 20 Uhr. Eintrittskarten sind noch im Vorverkauf ab 26,86 zuzüglich Gebühren an der Theaterkasse zu haben (Ticket-Hotline: Tel. 0 23 51 / 17 12 99, Ticket-Link: https://kulturhaus-luedenscheid.com/de/veranstaltung/161067).