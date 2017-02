Herausforderungen für die Gastronomie

Lüdenscheid - Ob Allergiker-Karte, Hygiene-Ampel, Fachkräftemangel, Arbeitszeitgesetz oder Kneipensterben – die Herausforderungen in der Gastronomie-Branche sind vielfältig. Positive Nachricht: Die Hotels im Kreis haben 2016 ein Übernachtungsplus von 8,1 zu verzeichnen.

„Von der Dönerbude bis zum Vier-Sterne-Superior-Hotel ist alles dabei“, sagt Lars Martin, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Westfalen (Dehoga), über die Mitgliederstruktur des Arbeitgeberverbandes. Beim Gespräch im Restaurant Castello ging es am Donnerstag um Probleme, mit denen Gastronomen zu kämpfen haben.

Ob Allergiker-Karte, Hygiene-Ampel, Fachkräftemangel, Arbeitszeitgesetz oder Kneipensterben – die Herausforderungen in der Branche seien vielseitig, wie Felice Bucci (Restaurant Castello) und Heinz Friedriszik (Gasthof Im Kohl, Neuenrade), beide Mitglieder im Kreisvorstand des Verbandes, an Beispielen aus ihrer Berufspraxis darstellen.

Eine zentrale Aussage: Man will zurück zu mehr Lebenswirklichkeit. Das Kerngeschäft, Gastgeber sein, das komme hinter steigendem Verwaltungsaufwand schnell zu kurz.

"Wir zaubern nach Absprache ein Essen"

Deklarationspflichten der Speisen anhand spezieller Allergiker-Karten seien extrem aufwändig, bei saisonalem und wechselndem Tagesangebot kaum leistbar und abseits der Lebenswirklichkeit.

„Der Gast sagt uns, welches Gericht er gerne haben möchte, und wogegen er allergisch ist. Dann zaubern wir nach Absprache ein Essen“, erklärt Bucci. „Kein Gast fragt nach einer Allergiker-Karte.“

Hygiene-Ampel: "Es gibt keinen Kriterienkatalog"

Die Einführung einer Hygiene-Ampel als Bewertungsbarometer der Betriebe im Sinne des Verbraucherschutzes sei nicht haltbar. „Es gibt keinen objektiven Kriterienkatalog zur Prüfung“, kritisiert Martin.

„Der eine Prüfer achtet darauf, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird, der nächste auf die Dokumentation der Reinigung und der dritte lässt sich die Fingernägel jedes Angestellten zeigen.“ Eine Vergleichbarkeit würde nicht geschaffen.

Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht Münster im Dezember eine Testphase der Ampel in Duisburg und Bielefeld gestoppt, weil die Rechtslage keine pauschale Weitergabe der Ergebnisse erlaube. Die rot-grüne Landesregierung will das Gesetz auf den Weg bringen, mit dem diese Grundlage geschaffen wird.

Erschwerte Personalplanung

Schwierig seien Arbeitszeitgesetze, nach denen Angestellte maximal zehn Stunden am Tag arbeiten dürfen. „Das macht in der Gastronomie keinen Sinn. Wir fordern eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden.“

Beispiel für die Zwickmühle: Ob eine Hochzeitsgesellschaft bis 6 Uhr auf dem Tisch tanzt oder um Mitternacht nach Hause geht, sei nicht absehbar. Da könne der Wirt nicht für einen womöglich kurzen Zeitraum eine zweite Schicht Personal kommen lassen. Dem Gast mit der Botschaft „Meine Mitarbeiter müssen Feierabend machen“ vor den Kopf zu stoßen, sei aber auch keine Alternative.

Aufstiegschancen und Kontakt zu Menschen

Das Image der Berufe im Gastro-Gewerbe sei darüber hinaus zu Unrecht schlecht. Zwar müssten Mitarbeiter arbeiten, wenn andere frei haben, doch das sei in anderen Berufen auch nicht mehr anders. Ein Mindestlohn von mehr als 9 Euro, Aufstiegschancen und der Kontakt zu Menschen seien nur einige Argumente.

Rauchverbot als Brandbeschleuniger des Kneipensterbens

Und auch das Kneipensterben beschäftigt den Verband. „Früher gab es kein Smartphone, keinen Computer. Man musste rausgehen, um Freunde zu treffen und zu wissen, was in der Stadt los ist“, erinnert sich Friedriszik. Das Rauchverbot und Veranstaltungsformate von Vereinen wirkten „wie ein Brandbeschleuniger“.

Plus bei Hotelübernachtungen

Doch auch positive Nachrichten kamen nicht zu kurz. Die Hotellerie im Kreis habe von Januar bis November des vergangenen Jahres 405 848 Übernachtungen zu verzeichnen gehabt – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 8,1 Prozent. In Lüdenscheid wurden 78 264 Übernachtungen (plus 7,4 Prozent) gezählt.

Heinz Friedriszik sieht das zum einen in immens hohen Übernachtungspreisen in Messe-Regionen wie Düsseldorf und Essen begründet. „Da nehmen viele lieber einen Anfahrtsweg am Messetag in Kauf.“ Zum zweiten sei das Sauerland als Tourismusregion zunehmend beliebt.