Freischlader-Band im Kulturhausgarten

Kult-Park-Festival

+ © Wilke Der Henrik-Freischlader-Band gehört der Schlussakkord im Kulturhausgarten. © Wilke

Lüdenscheid - Die in Lüdenscheid noch unbekannte Olper Coverband Counterclockwise spielt am Donnerstagabend ab 19 Uhr bei freiem Eintritt im Kulturhausgarten. Die Stammbesetzung der Band formierte sich unter diesem Namen bereits Mitte der 90er-Jahre. Mit Unterbrechungen fand man sich in den vergangenen 25 Jahren immer wieder zu neuen Projekten und Herausforderungen auf der Bühne und im Aufnahme-Studio ein.