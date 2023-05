Hendrik Wüst kommt nach Lüdenscheid – Verkehr ist kein Thema

Von: Jan Schmitz

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht im Rahmen seiner Südwestfalen-Tour Lüdenscheid. Das Thema Verkehr steht dabei nicht auf seiner Gesprächsliste.

Lüdenscheid – Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, kommt am Mittwoch, 17. Mai, auf seiner Tour durch Südwestfalen nach Lüdenscheid. Ab 9.30 Uhr besucht er die Adolf-Reichwein-Gesamtschule.

Wüst, der sich derzeit wegen möglicher Fehler bei der Talbrücke Rahmede in seiner Zeit als NRW-Verkehrsminister einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stellen muss, will mit den Menschen in der Region Südwestfalen ins Gespräch kommen – zu Themen wie Schule, Heimat und Ehrenamt.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei seinem Lüdenscheid-Besuch im Dezember. © Cédric Olivier Nougrigat

Hendrik Wüst kommt nach Lüdenscheid: Thema Verkehr steht nicht auf der Liste

Das in Lüdenscheid heikle Thema Verkehr fehlt in der Liste allerdings.

Wüst hatte die Bergstadt zuletzt im Dezember 2022 besucht, damals sprach er über die A45-Sperrung – und von einer „echten Zumutung“ für die Anwohner.