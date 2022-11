Hellenic’s eröffnet neu: Griechische Lebensmittel in der Fußgängerzone

Von: Susanne Kornau

Die Vorbereitungen zur Eröffnung von Hellenic‘s laufen auf Hochtouren. Inhaberin Georgia Tourountza hat in den Tagen vorher noch alle Hände voll zu tun. © Susanne Kornau

Für Georgia Tourountza ist es ein bisschen wie Weihnachten – weil sie Kartons mit vielen schönen Dingen auspacken kann.

Lüdenscheid - Und weil sich ein großer Wunsch erfüllt. Denn am Samstag will die Lüdenscheiderin an der Wilhelmstraße 13-15 ihr Geschäft „Hellenic’s“ eröffnen. Griechische Lebensmittel, Seifen, Handcreme und allerlei Handgemachtes aus Olivenholz und Keramik – das sei nur der Anfang, freut sich die Inhaberin.

Landesförderprogramm hilft

Alles sei „sehr natürlich, teilweise bio.“ Die Geschäftsfrau hat Erfahrung im Handel, sie betreibt im Franchise seit einigen Jahren schon die Bäckerei Kamps im Stern-Center. Die Neueröffnung ist ein lang gehegter Traum. Dass die Stadt den Schritt zur Neuansiedlung unterstützt und den Zugriff auf ein Landesförderprogramm zur Mietminderung ermöglicht, hat die Entscheidung erleichtert.