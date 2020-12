Hell, modern und kommunikativ - Piepenstock eröffnet neues Autohaus im MK

Sechs neue Arbeitsplätze geschaffen

+ © Julian Witzel Markus Neu (CEO Piepenstock Autohausgruppe/links) und Dr. Michael Piepenstock bieten am Standort Kerkhagen 25 erstmals die Automarken Seat und Cupra an. © Julian Witzel

Hell, modern und kommunikativ – so stellt sich Dr. Michael Piepenstock, Geschäftsführender Gesellschafter der Piepenstock Autohausgruppe, ein perfektes Autohaus vor. Nach fünfmonatigen, umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem neuen Lüdenscheider Standort am Kerkhagen 25 ist die Autohausgruppe dem Ideal von Dr. Piepenstock sehr nah gekommen.