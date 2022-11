„Helfen statt labern“: Sauerländer Jungs und ihre Helfer pflanzen Setzlinge

Von: Sebastian Schmidt

Halfen mit, die kleinen Bäumchen in die Erde zu bringen: Volker Wagemeyer von den Sauerländer Jungs, Nick Klapperich, Sohn des Vereinsvorsitzenden Maik Klapperich, sowie Revierförster Marcus Teuber (von links). © Sebastian Schmidt

Ihre Losung ist kernig: „Helfen statt labern“. In diesem Sinne haben die Sauerländer Jungs am Samstag wieder zugepackt und mehr als 1000 kleine Bäumchen in die Erde gebracht

Lüdenscheid – Schauplatz der Aktion war die Homert. Volker Wagemeyer, 2. Vorsitzender der Sauerländer Jungs: „Der Einsatz war wichtig für den Wald und unsere Nachkommen.“ Kurze Rückblende: Die Sauerländer Jungs – eine Truppe ehrenamtlicher Helfer – haben ihr Engagement im Frühjahr mit Hilfstransporten in die Ukraine begonnen. Kurz darauf formierten sie sich zum Verein. Einziger Vereinszweck: Hilfe leisten. Nicht nur für die ukrainische Bevölkerung, sondern im Grunde überall da, wo Hilfe nötig ist und von den Vereinsakteuren übernommen werden kann. Daher nun auch die Pflanzaktion. Denn dass auch der Wald im Sauerland Hilfe braucht, zeigt allein schon der Blick auf die überall sichtbaren braunen Flächen in der Region.

Der Standort Homert war dabei wohl passend gewählt. Denn der Borkenkäfer hat dort – entscheidend begünstigt durch die Trockenheit – einen großräumigen Fichtentod verursacht. Ein bedrückender Anblick wohl besonders für diejenigen, die das Gebiet einst noch dicht bewaldet kannten.



Zumindest einen Teil des kahlen Terrains – konkret den Bereich am unteren Weg zum Homertturm – haben die Sauerländer Jungs nun unter die Schaufel genommen, um dort aufzuforsten. Unterstützung bekamen sie dabei von Aktiven des Hegerings Lüdenscheid. Revierförster Marcus Teuber beriet die freiwilligen Helfer außerdem fachlich – die heimische Forstbehörde fördert die Initiative der Sauerländer Jungs. Insgesamt waren rund 35 Männer, Frauen und Kinder am Samstag im Einsatz. Nicht vergessen werden soll auch ein Team des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV), das für die Verpflegung sorgte.



Gemeinsamer Einsatz im Freien: Die Sauerländer Jungs und ihre Unterstützer haben am Samstag an der Homert 1150 Laubbaum-Setzlinge in die Erde gebracht – eine Aktion zum Klima- und Naturschutz. Im Hintergrund gut sichtbar: kahle Flächen. Trockenheit, und Borkenkäfer haben dort einen umfänglichen Fichtentod verursacht. © Sebastian Schmidt

Insgesamt kamen an diesem Vormittag 1150 Setzlinge in den Waldboden. Vor allem junge Stieleichen, aber auch Elsbeeren, ebenfalls ein Laubbaum. Bei dem nun bepflanzten Areal handelt es sich um privates, nicht um städtisches Gelände, wie Marcus Teuber weiß. Die Grundbesitzerin hatte die Setzlinge auch bezahlt. Ein Zaun oder ein ungiftiger Anstrich soll die Pflänzchen künftig vor Wildverbiss schützen.



Teuber zum Sinn der Aktion: „Die Laubbäume gelten im Vergleich zu Fichten als widerstandsfähiger. Und die Eichen-Setzlinge stammen aus Kroatien. Sie haben also Hitzebeständigkeit im Erbgut, können aber auch Kälte vertragen.“ Gleichzeitig schränkt der Forstexperte aber ein: „Sollte es wirklich zu einer globalen Erwärmung um drei Grad kommen, hilft das auch nicht mehr, dann wächst hier höchstens noch Thymian.“



Solche Szenarien lässt Sauerländer Junge Volker Wagemeyer indes vorerst beiseite: „Wir selber werden nicht mehr viel von unserer Aktion haben. Wir machen das für unsere Kinder, Enkel und Urenkel, damit auch die noch durch eine intakte Natur gehen können.“