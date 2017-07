„Helden der Tafelrunde“ feiern Abschied vom CVJM-Ferienjoker

Abschlusspräsentationen

+ © Görlitzer In der Jugendfreizeitstätte Rathmecke-Dickenberg waren mehr als 60 Kinder beim Ferienjoker dabei. Sie begannen ihre Aufführung mit ihrem diesjährigen Jokerlied. © Görlitzer

Lüdenscheid - Aufregende zwei Wochen liegen hinter den rund 250 Kindern, die in diesem Jahr beim Ferienjoker des CVJM mitgemacht haben. Am Freitag präsentierten sie an allen vier Standorten ihren Angehörigen, was sie als „Helden der Tafelrunde“ alles erlebt haben. Und trotz des einheitlichen Themas gab es bei allen Gruppen anderes zu erleben.