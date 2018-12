Held des Tages: Lüdenscheider rettet seine schlafende Nachbarin

Lüdenscheid - Der Held des Tages ist ein 70-jähriger Lüdenscheider, der am Dienstag seine Nachbarin rettete. Er handelte geistesgegenwärtig.

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Fall am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Untertingsberger Straße. Dort hatte eine Wohnungsinhaberin einen Topf mit Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt und war eingeschlafen.

Ein 70-jähriger Nachbar wurde durch die heftige Rauchentwicklung aufmerksam und weckte die Frau auf - und alarmierte die Feuerwehr.

Die Feuerwehr brauchte nicht mehr eingreifen.

Die Wohnungsinhaberin wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt gab es drei Leichtverletzte durch Rauchgase, meldet die Polizei.