Heiß begehrt: Hier wird FIFA 20 schon verkauft

Lüdenscheid - Fans warten gespannt auf FIFA 20, die aktuelle Version des EA Sports-Klassikers. Ab morgen ist FIFA 20 überall in Deutschland zu haben. In Lüdenscheid können Gamer das EA-Spiel FIFA 20 aber schon heute kaufen. Ein Fachmarkt hat die Sonderverkaufsrechte erworben.

In der Saturn-Filiale im Stern-Center können Gamer und Fußballinteressierte schon einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsbeginn das Konsolen-Spiel "FIFA 20" erwerben. Der Markt hat dafür Sonderrechte erworben, die einen frühzeitigen Verkaufsstart ermöglichen, wie ein Verkäufer mitteilte.

Verfügbar ist es für die Konsolen X-Box One, Nintendo Switch, Playstation 4 und für handelsübliche PCs.

Was ist neu?

Gänzlich neu ist in FIFA 20 eine Funktion, durch die Spieler in kleinen Teams von drei bis fünf Spielern online beim "Straßenfußball" gegeneinander antreten können (nicht in der Version für Nintendo Switch).

Verbessert wurden laut Hersteller vor allem Zweikampf- und Standardsituationen. Deutlich realistischer sollen die Animationen und das Abwehrverhalten der Spieler sein. Ebenfalls realitätsgetreuer sollen Roll- und Flugverhalten des Balles sein. Darüber hinaus gibt es weitere Optimierungen und Neuerungen, die über die genannten hinaus gehen.

