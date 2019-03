Heiratsantrag per Blitzer-Foto: Lüdenscheider Paar meldet sich auf Facebook

Lüdenscheid - Die junge Frau, der vor sieben Jahren auf höchst ungewöhnliche Weise ein Heiratsantrag mittels Blitzer-Foto gemacht wurde, hat sich gemeldet.

Und nicht nur das: Sie ist tatsächlich glücklich verheiratet. Unser Exklusiv-Bericht „Heiratsantrag per Knöllchen“ stieß nicht nur bei Facebook auf enormes Interesse der Nutzer, sondern löste auch die entscheidende Reaktion aus.

Jasmin Plonka aus Lüdenscheid schrieb: „Das war mein Auto! Und mein Mann Jarek Plonka hat sich blitzen lassen, um mir diesen originellen Antrag zu machen. Nun sind wir 7 Jahre verheiratet. Und mein Mann hat seinen Führerschein nicht abgeben müssen!“

Jarek Plonka ergänzte: „Dass wir mal so berühmt werden!“ Freunde des Paars wissen dann auch: „Auf so eine Idee kann nur Jarek kommen.“

Jarek Plonka hatte ein großes Schild mit den Worten „Willst Du Mich Heiraten?“ vorbereitet und sich damit am 21. Mai 2011 in den Peugeot 207 seiner Freundin gesetzt. Zielsicher steuerte er den stationären Blitzer an der Autobahnanschlussstelle Lüdenscheid-Nord an und beschleunigte kurz vor der Messstelle. Dabei hielt er im entscheidenden Moment das Schild von innen vor die Windschutzscheibe.

Hier gilt Tempo 60. Plonka aber war schneller. 72 km/h zeigte die Messung des Radars an. Jarek Plonkas Plan ging auf. Einige Tage später hielt seine Freundin den Verwarngeldbescheid über zehn Euro mit dem alles entscheidenden Foto in ihren Händen.

Und das Schicksal nahm seinen Lauf.

