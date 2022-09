Heinz Wacker stellte Wohnung für Ukrainer zur Verfügung - und wartet auf die Miete

Von: Olaf Moos

Heinz Wacker (75) ist enttäuscht. Trotz reduzierter Miete hat ihm die Stadt „noch keinen Cent“ überwiesen. © Olaf Moos

Mietzahlungen für Wohnungen, in denen ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, stellen für das Sozialamt der Stadt offenbar ein Problem dar. Nach Angaben der Mark Wohnungsgesellschaft schuldet die Stadt dem Unternehmen, mit Stand von Anfang September, rund 15 000 Euro. Aber auch private Vermieter, die in Absprache mit der Stadt Wohnraum zur Verfügung stellen, warten vergeblich auf Geld. Das zeigt das Beispiel des Lüdenscheiders Heinz Wacker.

Lüdenscheid - Der 75-Jährige berichtet, dass er sich nach Ankunft der ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine „sofort im Rathaus gemeldet“ habe. „Zunächst war ich davon ausgegangen, dass die Unterbringung kostenlos erfolgen soll.“ Doch als er gehört habe, dass das Sozialamt die Kosten übernimmt, „habe ich einen Mietvertrag aufgesetzt“.

Statt der Kommune jedoch die ortsübliche Miete – laut Wacker 6,50 Euro pro Quadratmeter – in Rechnung zu stellen, reduzierte er den Preis auf 4 Euro kalt. Dazu kalkulierte er pauschal jeweils 100 Euro für Heizung und Strom. „Ich finde, das ist ein faires Angebot.“



Wacker renovierte die 100-Quadratmeter-Wohnung und stattete sie mit Möbeln aus. So zogen im März sechs Personen in sein Haus an der Honseler Straße ein, zwei Frauen mit jeweils zwei Kindern. Heinz Wacker erinnert sich: „Die taten mir so leid. Einer der Väter, ein Bauingenieur, hat sich zum Militärdienst gemeldet, um seine Heimat zu verteidigen.“



Doch ähnlich wie im Fall der Mark Wohnungsgesellschaft, deren Vermietungs-Chef Mike Dunkel nach eigenen Worten auf den Eingang von rund 15 000 Euro von der Stadt wartet, hat Heinz Wacker „noch keinen Cent gesehen“, wie er sagt. „Ich hatte von der Anmeldestelle eine mündliche Zusage auf Übernahme der Mietkosten erhalten. Und man hat mich darauf hingewiesen, dass es mit den Überweisungen ein bisschen dauern könnte.“



Auch Heinz Wacker übt sich, wie Mike Dunkel von der Mark Wohnen, noch in Geduld. Doch inzwischen habe er mehrere E-Mails an die Stadtverwaltung geschickt, um auf die Außenstände aufmerksam zu machen: 1800 Euro. „Das ist wirklich enttäuschend! Ich habe auf kein einziges meiner Schreiben eine Antwort gekriegt.“



Im Fall der Mark Wohnen räumte die Pressesprecherin der Stadt ein, dass „in Einzelfällen (...) die Bearbeitung von Mietzahlungen noch nicht abgeschlossen“ sei – und bezog sich auf „absolute Arbeitsspitzen“ des Personals. Das treffe auf die Wohnungsgesellschaft jedoch nicht zu. Im Fall Heinz Wacker war aus dem Rathaus auf LN-Anfrage keine Stellungnahme zu bekommen.



Seit dem 1. Juni ist bekanntlich das Job-Center für Mietzahlungen für ukrainische Flüchtlinge zuständig. Heinz Wacker: „Seitdem landet das Geld für die Wohnung vollständig und pünktlich auf meinem Konto.“