Gesundheitsamt: „Gestiegene Nachfrage“

Heimischer Hausarzt: Post von Lauterbach „Papierverschwendung“

Von: Thomas Machatzke

Dr. Martin Junker sieht den Impfbrief des Gesundheitsministers kritisch. © Bernd Eiber

Post vom Gesundheitsminister des Bundes bekommt man nicht alle Tage. Wenn es nach Dr. Martin Junker geht, ist aber auch das eine Mal schon einmal zu viel gewesen. „Papier- und Geldverschwendung“, sagt der Olper, der seit 2008 Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe ist.

Lüdenscheid – Junker gehört selbst zur Zielgruppe 60+, an die sich Karl Lauterbach mit seinem Brief wendet: Im Schreiben fordert der Minister die Empfänger dazu auf, sich zur vierten Impfung gegen das Coronavirus beraten zu lassen. Hintergrund ist, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) einen zweiten Booster ab 60 Jahre empfohlen hat.

Zusätzlich wird am Ende des Briefs auf die „jährliche Grippeimpfung“ und die Impfung gegen Lungenentzündung hingewiesen. Der Brief ist ein Teil der Impfkampagne in diesem Corona-Herbst, in dem die Inzidenzen sich gerade wieder in eine Richtung entwickeln, die generell Sorgen bereitet.

Ein „Feigenblatt“ nennt Dr. Martin Junker den Brief, „eine aktionistische Therapie. Aber damit werden sich Zauderer nicht überzeugen lassen. Das Geld, das dieser Brief gekostet hat, hätte man besser direkt in die Versorgung gesteckt.“ Junker und Lauterbach sind bei der Zielsetzung, möglichst viele Menschen von der vierten Impfung zu überzeugen, nicht weit auseinander. Nur glaubt der Chef der Hausärzte in der Region nicht daran, dass der Brief dabei helfen wird.

„Leute, die sich um ihre Gesundheit kümmern, haben sich längst auch um die vierte Impfung gekümmert“, sagt Junker, „in allen Hausarztpraxen wird zudem auch gleichzeitig und intensiv für die Grippeimpfung geworben. Meines Erachtens wird es für die nächsten Jahre Standard sein, im Herbst eine Corona-Boosterung machen zu lassen.“

Junker vergleicht es mit Impfungen gegen Hepatitis oder Tetanus-Impfungen: „Es ist sinnvoll, sich vernünftig zu schützen“, sagt er, „aber das ist doch längst Standard in allen fachärztlichen und Hausarztpraxen. Es läuft längst, und durch diesen Brief von Lauterbach haben wir auch nicht mehr Anfragen als vorher. Wer das noch nicht begriffen hat, dem ist nicht zu helfen. Ich kann Impf-Verweigerer oder Querdenker da nicht verstehen. Das sind für mich Quertreiber – bei ihnen ist so ein Brief vergebene Liebesmüh.“



Gesundheitsamt: „Gestiegene Nachfrage“

Beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat man gleichwohl zuletzt einen Anstieg bei den Impfungen festgestellt: „Die Nachfrage nach Covid-19-Impfungen am Impfbus des Märkischen Kreises ist in der letzten Zeit spürbar angestiegen“, stellte Ursula Erkens, Pressereferentin des Kreises fest, „während im Zeitraum vor Verabreichung der angepassten Impfstoffe im Schnitt etwa 20 Personen das Impfangebot des Märkischen Kreis an den Bus-Terminen wahrgenommen haben, wurden nun zum Beispiel am 12. Oktober am Impfbus in Menden 112 Impfungen verabreicht, darunter 107 mal die zweite Auffrischungsimpfung.“



Dieser Trend habe sich bereits bei den Terminen der Vorwoche angekündigt. Es sei davon auszugehen, dass sich dies auch in den nächsten Wochen fortsetze. „Inwieweit der Aufruf des Bundesgesundheitsministers diese Entwicklung befördert hat, kann nur gemutmaßt werden“, erklärt Erkens, „festzustellen ist, dass weiterhin eine leistungsfähige Impfstruktur und ein Impfangebot für alle Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis vorhanden ist.“